الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، هذه الأطعمة تساعد في إدرار اللبن

نظام غذائي للأم أثناء
نظام غذائي للأم أثناء فترة الرضاعة، فيتو

الأسبوع العالمي للرضاعة، يشجع الكثير من الأطباء على الرضاعة الطبيعية نظرا لفوائدها العديدة للطفل والأم.

 وفي الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية والذي تنظمه منظمة الصحة العالمية أول أسبوع من شهر أغسطس من كل عام، تستعرض فيتو أهم الأطعمة التي تساعد على ادرار اللبن لدى الأمهات أثناء فترة الرضاعة.

 

فوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال

قالت الدكتورة سامية بباوي استشاري التغذية العلاجية: “ننصح بالرضاعة الطبيعية في أول ثلاثة أو أربعة ساعات بعد الولادة مباشرة لأنها لها فوائد للطفل والأم بالنسبة للطفل مؤكدة أن الرضاعة الطبيعية  آمنة ونظيفة وسهل الهضم ولا تتسبب في زيادة وزن الطفل عندما يكبر ومن ضمن فوائدها أيضا أنها تحسن جهاز المناعة وتحميه من الأمراض وتعطي له العناصر التي يحتاجها في أول ستة أشهر".
 

Advertisements

 

فوائد الرضاعة الطبيعية للأم 

وأشارت الدكتورة سامية إلى أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد بالنسبة للأم لأنها تساعدها على استهلاك عدد من السعرات الحرارية وبالتالي تفقد الوزن الزائد الذي اكتسبته أثناء الحمل وإذا كان لديها ضغط وسكر فإن الرضاعة الطبيعية تساعد في انخفاضهم ومن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم أنها تفرز هرمون يجعل الرحم ينقبض وبالتالي تقلل كمية الدم الذي تفقده الأم بعد الولادة.

الرضاعة الطبيعية، فيتو 

وأكدت استشاري التغذية العلاجية ضرورة أن تتغذى الأم جيدا وتتناول ثلاثة وجبات رئيسية مع الإكثار من شرب السوائل لكي تزيد نسبة اللبن لديها ويكون مشبع للطفل.

النظام الغذائي للأمهات أثناء فترة الرضاعة

وقالت الدكتورة سامية بباوي إن النظام الغذائي الذي تحصل عليه الأم لابد أن يكون غني بالبروتين الحيواني أو النباتي  مشيرة إلى أن السعرات الحرارية الأساسية لدى الأم يجب أن تزيد 400 سعرة حرارية زيادة لأن الرضاعة تحتاج إلى طاقة.

نظام غذائي للأم أثناء الرضاعة، فيتو

وجاءت الأطعمة التي نصحت بها الدكتورة سامية كالتالي:

 - اللحوم قليلة الدهون

- البيض ومنتجات الألبان

- الأسماك 

-البقوليات مثل العدس لاحتوائه على الحديد

-السبانخ

-الخضار والفاكهة 

-التمر

-المكسرات مثل اللوز والفستق واللب الذي يعتبر ضمن لائحة المكسرات.

وشددت الدكتورة سامية بباوي على ضرورة أن تتناول الأم أثناء فترة الرضاعة المكملات الغذائية مثل فيتامينb12 وفيتامين D والأشياء التي تحتوي على أوميجا 3 مع الإكثار من شرب السوائل لأنها تساعد في زيادة كمية اللبن لديها ولابد أن تشرب ماء أو عصير بدون سكر بعد كل مرة ترضع فيها طفلها بالإضافة إلى عدم شرب أكثر من 3 أكواب من مشروبات الكافيين.

أطعمة محظورة أثناء فترة الرضاعة

وأشارت الدكتورة سامية إلى ضرورة عدم تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة زئبق مثل التونة لأنها تحتوي على كمية عالية من الزئبق الذي يؤثر على المهارات الأساسية لدى الطفل ويتسبب في صعوبة التعليم والكلام لديهم كما أنه يؤثر على الكلى ويساهم على ضعف الذاكرة لدى الأطفال وصعوبة النوم لديهم.

دراسة تكشف تأثيرات الرضاعة الطبيعية على مدى تحصيلهم الدراسي في الثانوية العامة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

الرضاعة الطبيعية للام فوائد الرضاعة الطبيعة أطعمة للرضاعة الطبيعية الرضاعة الطبيعية فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل نظام غذائي للأم أثناء فترة الرضاعة الأسبوع العالمي للرضاعة

مواد متعلقة

فرط الرضاعة، سيدة تدخل جينيس بعد إنتاج 1.5 جالون من حليب الثدي يوميًا

دراسة تكشف تأثيرات الرضاعة الطبيعية على مدى تحصيلهم الدراسي في الثانوية العامة

الأكثر قراءة

"النصر" يرفض التعليق على فيديو رونالدو مع حليمة بولند (فيديو)

أسعار العدس اليوم الأحد 6-8-2023 في الأسواق

«ابتدينا الأوكازيون» المحلات تستقبل الزبائن بتخفيضات تحطيم الأسعار، والفستان يبدأ من 100 جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

نشرة الأخبار، أول ظهور للدكتور عمر هاشم بعد شائعة وفاته، نظر منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

محسن صبري يكشف عن عدد زيجاته، وانتصار تعلق: "النسوان هتجننك" (فيديو)

سعر الجنيه مقابل الدولار ببداية تعاملات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

"زي النهاردة من 5 سنوات"، رحيل سناء مظهر "مارلين مونرو الشرق"، هجرت الإغراء وعاشت وفية لزوجها الشهيد

Advertisements

منوعات

المزيد

"النصر" يرفض التعليق على فيديو رونالدو مع حليمة بولند (فيديو)

رئيس حكومة العراق يأمر بالتحقيق في واقعة دب الطائرة

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الأحد 6-8-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

74 مليون دولار صادرات بصل طازج خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية