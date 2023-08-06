في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، هذه الأطعمة تساعد في إدرار اللبن

الأسبوع العالمي للرضاعة، يشجع الكثير من الأطباء على الرضاعة الطبيعية نظرا لفوائدها العديدة للطفل والأم.

وفي الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية والذي تنظمه منظمة الصحة العالمية أول أسبوع من شهر أغسطس من كل عام، تستعرض فيتو أهم الأطعمة التي تساعد على ادرار اللبن لدى الأمهات أثناء فترة الرضاعة.

فوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال

قالت الدكتورة سامية بباوي استشاري التغذية العلاجية: “ننصح بالرضاعة الطبيعية في أول ثلاثة أو أربعة ساعات بعد الولادة مباشرة لأنها لها فوائد للطفل والأم بالنسبة للطفل مؤكدة أن الرضاعة الطبيعية آمنة ونظيفة وسهل الهضم ولا تتسبب في زيادة وزن الطفل عندما يكبر ومن ضمن فوائدها أيضا أنها تحسن جهاز المناعة وتحميه من الأمراض وتعطي له العناصر التي يحتاجها في أول ستة أشهر".



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فوائد الرضاعة الطبيعية للأم

وأشارت الدكتورة سامية إلى أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد بالنسبة للأم لأنها تساعدها على استهلاك عدد من السعرات الحرارية وبالتالي تفقد الوزن الزائد الذي اكتسبته أثناء الحمل وإذا كان لديها ضغط وسكر فإن الرضاعة الطبيعية تساعد في انخفاضهم ومن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم أنها تفرز هرمون يجعل الرحم ينقبض وبالتالي تقلل كمية الدم الذي تفقده الأم بعد الولادة.

الرضاعة الطبيعية، فيتو

وأكدت استشاري التغذية العلاجية ضرورة أن تتغذى الأم جيدا وتتناول ثلاثة وجبات رئيسية مع الإكثار من شرب السوائل لكي تزيد نسبة اللبن لديها ويكون مشبع للطفل.

النظام الغذائي للأمهات أثناء فترة الرضاعة

وقالت الدكتورة سامية بباوي إن النظام الغذائي الذي تحصل عليه الأم لابد أن يكون غني بالبروتين الحيواني أو النباتي مشيرة إلى أن السعرات الحرارية الأساسية لدى الأم يجب أن تزيد 400 سعرة حرارية زيادة لأن الرضاعة تحتاج إلى طاقة.

نظام غذائي للأم أثناء الرضاعة، فيتو

وجاءت الأطعمة التي نصحت بها الدكتورة سامية كالتالي:

- اللحوم قليلة الدهون

- البيض ومنتجات الألبان

- الأسماك

-البقوليات مثل العدس لاحتوائه على الحديد

-السبانخ

-الخضار والفاكهة

-التمر

-المكسرات مثل اللوز والفستق واللب الذي يعتبر ضمن لائحة المكسرات.

وشددت الدكتورة سامية بباوي على ضرورة أن تتناول الأم أثناء فترة الرضاعة المكملات الغذائية مثل فيتامينb12 وفيتامين D والأشياء التي تحتوي على أوميجا 3 مع الإكثار من شرب السوائل لأنها تساعد في زيادة كمية اللبن لديها ولابد أن تشرب ماء أو عصير بدون سكر بعد كل مرة ترضع فيها طفلها بالإضافة إلى عدم شرب أكثر من 3 أكواب من مشروبات الكافيين.

أطعمة محظورة أثناء فترة الرضاعة

وأشارت الدكتورة سامية إلى ضرورة عدم تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة زئبق مثل التونة لأنها تحتوي على كمية عالية من الزئبق الذي يؤثر على المهارات الأساسية لدى الطفل ويتسبب في صعوبة التعليم والكلام لديهم كما أنه يؤثر على الكلى ويساهم على ضعف الذاكرة لدى الأطفال وصعوبة النوم لديهم.