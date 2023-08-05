ورشة لتعليم الموسيقى للصحفيين وأسرهم والعاملين بالمؤسسات الصحفية

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين "ورشة لتعليم الموسيقى" تشمل عدد من الآلات الموسيقية ( البيانو والعود والكمان والجيتار والإيقاع إضافة إلى ورشة لتحسين الصوت) وتم تحديد قيمة الاشتراك في الآلة الواحدة وفقا لـ 3 شرائح:

شرائح ورشة الموسيقى

الشريحة الأولى للصحفيين وأسرهم بمبلغ ٢٠٠ جنيهًا للآلة الواحدة، علما بأنها مدعمة من النقابة.

الشريحة الثانية للعاملين بالمؤسسات الصحفية وأسرهم بمبلغ ٣٥٠ جنيها للآلة الواحدة.

الشريحة الثالثة بمبلغ ٤٥٠ جنيها للآلة الواحدة لغير الصحفيين.

وذلك على أن تكون الأولوية للصحفيين وأسرهم في حالة زيادة عدد المتقدمين عن العدد المطلوب.

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موعد التقديم في الورشة

ويبدأ التقديم للورشة بدءً من الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ ومن يرغب فى الاشتراك التوجه إلى شئون المجلس بالدور الثاني بالنقابة لتسجيل اسمه، أو لدى الزميل كفاح أحمد المشرف على ورشة الموسيقى.