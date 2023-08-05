محافظ قنا يفتتح مركزين مطورين لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مركزين مطورين لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بقريتيّ هوّ والغربي بهجورة التابعتين لمركز نجع حمادي، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، أحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

قال محافظ قنا، إن مركز تقديم الخدمات التموينية المطور بقرية هوّ بلغت تكلفته الإجمالية ثلاثة ملايين جنيه ويخدم ١١١ ألف مواطن من أهالي قريتيّ هوّ والدرب، ومركز تقديم الخدمات التموينية المطور بقرية الغرب بهجورة بتكلفة ٥ ملايين جنيه، ويخدم ٧٣ ألف مواطن من أهالي القرية وتوابعها.

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وأضاف الداودي أن كلا المركزين يقدمان عدد من الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، مشيدا بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن عدد مراكز الخدمات التموينية المطورة بلغ حتى الآن ٢٤ مركزا على مستوى المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وميكنة الخدمات بهدف التيسير على المواطنين بالقرى، بدلا من الانتقال إلى المدن لإنهاء خدماتهم.