تموين الأقصر: صرف 77 مليون رغيف بلدي مدعم بالبطاقات

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملاتها خلال شهر يوليو الماضي، للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية والتي أسفرت نتيجة هذه الحملات عن رصد مخالفات تموينية متنوعة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام.

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اولا: في قطاع المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، تم صرف 77 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,5 مليون رغيف/ يوم من خلال عدد 306 مخبز بلدي مدعم، وصرف كمية قدرها 4215 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من خلال عدد 568 مستودع دقيق خلال هذا الشهر.

ثانيا: في قطاع شئون التموين، تم صرف مقررات شهر يوليو 2023 سلع تموينية ومنحة الدعم الإضافي - بمبلغ 42 مليون جنيه بنسبة 97 % بموجب البطاقات التموينية، وتم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 594 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 34825 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.

ثالثا: في قطاع المواد والبترولية والبوتاجاز، انتظم عمل محطات الوقود بالأسعار المقررة دون أي معوقات او مشاكل كما استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وعمل مستودعات البوتاجاز بالأسعار الجديدة المقررة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء مع توفر الاسطوانات المنزلية الصغيرة على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات.

رابعا: في قطاع موسم توريد القمح 2023، بلغ أجمالي تراكمي كمية القمح المحلى المورد على مستوى المحافظة 25393,113 طن بالإضافة إلى كمية قدرها 161,364طن خارج المحافظة تقاوي حتى نهاية يوم 31/7/2023 .



خامسا: في قطاع الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق، تم تحرير اجمالي عدد 943 محضر ومخالفة تموينية وذلك على النحو التالي: في قطاع مجال المخابز، تم تحرير عدد 515 مخالفة تموينية ( انتاج خبز غير مطابق للمواصفات– انتاج خبز ناقص الوزن - عدم وجود ميزان – عدم وجود قائمة تشغيل – تصرف المخابز في الدقيق – اختراق ماكينة - عدم اعطاء بون صرف - عدم نظافة مخبز - عدم وجود سجلات ).

في مجال الاسواق، تم تحرير 415 محضر تمويني ( سلع غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية - عدم اعلان عن الاسعار- عدم حمل شهادة صحية - عدم وجود فواتير– ادارة منشأة بدون ترخيص- غلق بدالين تموينين في المواعيد الرسمية ).

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير اجمالي عدد 13 محضر تمويني (سجل 21 بترول – غلق مستودعات بوتاجاز- عدم اعلان عن أسعار).

وابرز المحاضر والاحراز والمضبوطات، 55 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية وبدون فواتير 0.200 طن سلع غير غذائية 2570 علبة سجائر متنوعة بدون فواتيروبيع بازيد من السعر تصرف المخابز البلدية في كميات قدرها 3 طن دقيق بلدي مدعم واستيلاء بدالين تموينين على كميات قدرها 3 طن سلع تموينية بدون وجه حق، وضبط مخزن غير مرخص وتجميعه مواد بترولية كمية قدرها 475 لتر والتحفظ على 4 سيارة نقل فنطاس و2 موتور سحب ورفع و1 طلمبة.

سادسًا: في ما يخص الشكاوي، تم الرد على اجمالي 68 شكوى مقدمة ببوابة منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة ( رئاسة مجلس الوزراء ) بمعدل انجاز قياس أداء 100 % والجهات الأخرى المختلفة خاصة بايقاف بطاقات تموينية لتحرير محاضر تعدي, تلف بطاقة تموينية, عدم اضافة زوجة مستفيدين, عدم اضافة ابناء مواليد.

سابعا: فيما يخص اسعار الخضر والفاكهة والسلع الأساسية، شهدت أسواق الخضر والفاكهة ثبات في اسعار بعض السلع بما يناسب كافة احتياجات المواطنين وتذبذب في أسعار سلع أخرى نتيجة لأليات السوق الحر وبما لا يؤثر على اتاحة وتوفر جميع تلك السلع، كما تم رصد توافر جميع السلع الغذائية بالأسواق.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية والمخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالأوزان وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية.