إم جي ZS EV الكهربائية 2024 شحن 80% خلال 40 دقيقة (تفاصيل)

حصلت سيارات إم جي ZS EV موديل 2024، على العديد من التحديثات لتصبح أول سيارة كهربائية تطلقها الشركة، في أسواق مختارة بالمنطقة وهي الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين والإمارات العربية المتحدة، بعد طرحها، كما أنها تمثل خطوة أساسية أخرى بالنسبة إلى ’إم جي موتور‘ مع توسعها لمجموعة طرازاتها من مركبات الطاقة الجديدة (NEV) لتلبية الطلب المتزايد بين العملاء في منطقة الشرق الأوسط.

حصلت سيارات MG ZS EV الجديدة للعام 2024 مجموعتين من البطاريات القوية، تُعتبَر هذه المركبة الكهربائية مثالية للتنقُّلات اليومية والرحلات خلال عطلات نهاية الأسبوع والجولات في شوارع المدينة وغيرها من الرحلات المتنوعة.

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إم جي ZS EV الكهربائية 2024 شحن 80% خلال 40 دقيقة



زودت سيارات MG ZS EV بمغناطيسي دائم (Permanent Magnet Synchronous Motor) مع خيارين من البطاريات بطاقة 51 كيلوواط و77 كيلوواط، بحيث تولّدان قوّة قصوى تبلغ 176.75 حصانًا (PS) وعزمًا قدره 280 نيوتن-متر. ويبلغ مدى قيادة المركبة 280 كيلومترًا مع البطارية بطاقة 51 كيلوواط، و385 كيلومترًا مع البطارية بطاقة 77 كيلوواط، مما يتيح قطع مسافات أطول بدون الحاجة لإعادة شحنها.

تتسارع السيارة بالمولّد الكهربائي من 0 إلى 50 كلم/س في غضون 3.6 ثواني فقط، ويسمح نظام نقل الحركة الأوتوماتيكي المتطوّر بإجراء تبديلات سلسة بين السرعات للاستمتاع بتجربة قيادة فائقة النعومة، بينما يستطيع السائق أيضًا الاختيار من بين ثلاث وضعيات قيادة – Eco الاقتصادية، Normal العادية وSport الرياضية – لتخصيص تجربة القيادة أكثر متعة.

إم جي زد اسEV الكهربائية 2024 بشحن خلال 40 دقيقة ومدى 440 كلم



تُعتبَر MG ZS EV الجديدة للعام 2024 مركبة كهربائية بالكامل فائزة بجوائز قيّمة ضمن فئتها، وهي توفر عدّة حلول مختلفة للشحن، مما يضمن مستويات الملاءمة المثلى للمستخدمين. وعبر خيار الشحن السريع، يُمكِن شحن المركبة حتى مستوى 80٪ خلال 40 دقيقة فقط، أما عبر نقطة شحن قياسية، فإن الوقت المتوقَّع يستغرق ما بين 8.5 و9 ساعات.

يقع منفذ الشحن خلف الشبك الأمامي، وهو بالتالي يتيح الوصول السهل بالنسبة للمستخدِم. ويُمكِّن مؤشِّر الشحن المحدَّث السائقين من الكشف بسهولة على مستوى بطارية المركبة عبر نظرة سريعة. كما تتضمّن MG ZS EV الجديدة للعام 2024 ميّزة V2L للشحن العكسي، والتي تُمكِّن المستخدمين من وصل أجهزة خارجية وتشغيلها باستخدام بطارية المركبة.

وتساهم المقاعد الخلفية القابلة للطي بتوسعة السعة التحميلية أكثر. وفي الأمام، تتيح شاشة اللمس ’العائمة‘ حجم 10.1 بوصة والتي تحوي أدوات التحكُّم الوصول السهل للعديد من الخصائص، أما اللوحة الافتراضية الرقمية بالكامل حجم 7 بوصات فتعرض معلومات أساسية عن المركبة. من جهته، يولّد نظام الصوت المكوَّن من 6 مكبِّرات تأثيرًا صوتيًا غامرًا ثلاثي الأبعاد، فيما تلبّي منافذ USB المتعدّدة والشاحن اللاسلكي للهاتف احتياجات جميع الركّاب.



تأتي MG ZS EV الجديدة مع برنامج الثبات الإلكتروني (Electronic Stability System) كتجهيز قياسي، بما في ذلك ثمان مزايا للسلامة تشمل نظام المكابح المانعة لانغلاق العجلات (ABS)، التوزيع الإلكتروني لقوّة الكبح (EBD)، التحكُّم بالكبح أثناء الانعطاف (CBC)، نظام التحكُّم بالجر (TCS)، التحكُّم الديناميكي بالمركبة (VDC)، منطقة التعرُّض الحراري (HAZ)، التحكُّم بثبات المركبة على المرتفَعات (HHC)، ومسح أقراص المكابح (BDW)، وكل هذا لتعزيز ثبات القيادة في ظروف الطرقات الصعبة أو في الحالات التي تتضمّن القيادة القاسية لضمان السلامة.