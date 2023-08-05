الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

المنشدة غادة نبيل ضيفة عمرو الليثي في واحد من الناس

المنشدة غادة نبيل
المنشدة غادة نبيل مع الإعلامي عمرو الليثي، فيتو

عمرو الليثي، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج واحد من الناس على قناة الحياة المنشدة غادة نبيل في العاشرة من مساء الغد الأحد.

وتشدو غادة نبيل خلال اللقاء بباقة من أجمل الأناشيد الدينية، وفي نفس الحلقة يستضيف الليثي الزوجة الوفية " أسماء" وزوجها محمد، في قصة يملاؤها الحب والتضحية والإخلاص.

ويكشف الزوج عن تعرضه لحادثة وعدم استطاعته الحركة ووقوف زوجته بجواره لتضرب أروع الأمثلة في التضحية.

 

برنامج واحد من الناس

 برنامج واحد من الناس يقدمه الإعلامي عمرو الليثي من السبت إلى الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة.

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