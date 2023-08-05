رياضة البحيرة تنفذ تدريب الذكاء الاصطناعي بمدينة بالنوبارية (صور)

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة " إدارة تمكين الشباب "بالتعاون مع جهاز مدينة النوبارية الجديدة ومجلس أمناء الجهاز تنفيذ البرنامج التدريبي لمشروع طور وغير بنادي مبارك بمدينة النوبارية الجديدة حيث يتم تنفيذ التدريب خلال الفترة من 3 أغسطس 2023 م وحتى 7 أغسطس 2023 م.

ويستهدف التدريب كمرحلة أولى عدد 500 شاب وفتاة من شباب الظهير الصحراوي بمراكز الشباب "حياة كريمة" والأندية الرياضية والتي تضم في نطاقها عدد 50 مركز شباب ونادي رياضي للمرحلة السنية من 14 سنه حتى 40 سنة وذلك بقاعة نادى مبارك بمدينة النوبارية الجديدة.

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تنفيذ التدريب التكنولوجي "الذكاء الاصطناعي" بمدينة بالنوبارية، فيتو

تنفيذ التدريب التكنولوجي "الذكاء الاصطناعي" بمدينة بالنوبارية، فيتو

تنفيذ التدريب التكنولوجي "الذكاء الاصطناعي" بمدينة بالنوبارية، فيتو

كما يستهدف البرنامج تدريب الشباب والفتيات على البرامج التكنولوجية والذكاء الاصطناعى وأساليب التحول الرقمي لتأهيلهم لسوق العمل وتمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، كما يمنح الشباب المهارات اللازمة للحياة العملية والتعامل مع الآخرين وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة اللائقة بهم.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واشراف الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة والدكتور أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة والمستشار السيد أبو عتيق الفيل رئيس مجلس أمناء جهاز مدينة النوبارية الجديدة والسادة أعضاء مجلس إدارة نادى مبارك الرياضي.

تنفيذ التدريب التكنولوجي "الذكاء الاصطناعي" بمدينة بالنوبارية، فيتو

تنفيذ التدريب التكنولوجي "الذكاء الاصطناعي" بمدينة بالنوبارية، فيتو

تنفيذ التدريب التكنولوجي "الذكاء الاصطناعي" بمدينة بالنوبارية، فيتو

ويتم تنفيذه طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتمكين الشباب (الادارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة) ومنظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة واشرافهم وادارة التدريب والمشروعات بالمديرية.

وف إطار منفصل، تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.



كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.