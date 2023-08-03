تعليم البحيرة يحصد المراكز الأولى بمسابقتى كانجارو وهيبو الدولية (صور)

شهد اليوم الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة احتفالية تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين والفائزين فى مسابقتى كانجارو الدولية للرياضيات، وهيبو الدولية للغة الإنجليزية، وذلك بمركز إعداد القادة التربويين بدمنهور، بحضور الدكتور خالد الدقلة – مدير عام التعليم العام، والمهندس حسن مشعل مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة ديوميتر مصر والمهندسة نهال دخيل والأستاذ محمد سعيد مسئولى العلاقات العامة والشهادات بشركة كانجارو والأستاذ محمود عوض- موجه عام الرياضيات والأستاذ سمير مبروك - موجه عام اللغه الانجليزيه بالمديرية المركزية وجمع كبير من الطلاب المكرمين ومدارسهم وأولياء أمورهم.

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تعليم البحيرة يحصد المراكز الأولى بمسابقتى كانجارو وهيبو الدولية، فيتو

تعليم البحيرة يحصد المراكز الأولى بمسابقتى كانجارو وهيبو الدولية، فيتو

تعليم البحيرة يحصد المراكز الأولى بمسابقتى كانجارو وهيبو الدولية، فيتو



ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنمية المهارات والقدرات الإبداعية للطلاب وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم لإعداد جيل قادر مواكبة كافة التحديات والتطورات الجارية ومواصلة مسيرة العلم والمعرفة والنهوض بمصرنا الحبيبة ضمن خطة استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.



وتفعيلا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بضرورة رعاية ودعم الطلاب المتفوقين فى كافة المجالات وتحفيزهم لمواصلة مسيرة عطائهم وتفوقهم.

حيث حصل تعليم البحيرة فى بالمسابقة الدولية على ٣ ميدالية ذهبية و١٦ ميدالية فضية و١٨ ميدالية برونزية بالإضافة الى ٦٣ شهادة تفوق و١٧٤ شهادة مشاركة.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة كنجارو الدولية للرياضيات من أكبر المسابقات التي تقام على مستوى العالم وهى مسابقة دولية تستهدف الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي وتهتم بالتركيز على التركيبات المنطقية للرياضيات وبناء المهارات التطبيقية وتهدف إلى المساعدة للتحول من النظريات إلى التطبيق وتهتم أيضًا بوضع مسائل تتطلب تنمية مهارات الإبداع والتحليل النقدى وحل المشكلات وتمكين الطلاب من التعامل مع المسائل الرياضية من زوايا مختلفة.

تعليم البحيرة يحصد المراكز الأولى بمسابقتى كانجارو وهيبو الدولية، فيتو

تعليم البحيرة يحصد المراكز الأولى بمسابقتى كانجارو وهيبو الدولية، فيتو



وبالنسبة لمسابقة هيبو الدولية للغة الإنجليزية ومقرها العاصمة روما بدولة إيطاليا تتم على عدة مراحل المرحلة الأولى منها محلية والثانية إقليمية على مستوى الشرق الأوسط ثم المرحلة الأخيرة بالمسابقة فى بإيطاليا.

هذا وقد تم تكريم الطلبة والطالبات الفائزين ومنسقي المدارس وتم منح المتفوقين منهم شهادات مشاركة وتميز كما تم منح الاوائل من الطلاب ميداليات المسابقة مقدمه من شركة ديوميتر مصر لتنظيم المسابقات العلمية الدولية.