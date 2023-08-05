الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

النيابة الإدارية تبدأ التحقيق في حريق وزارة الأوقاف

حريق وزارة الأوقاف،فيتو
حريق وزارة الأوقاف،فيتو

أمر المستشار  حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف

وكلف نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.


وكان ورد إلى غرفة عمليات إطفاء القاهرة بلاغ بنشوب حريق داخل مبنى وزارة الأوقاف، وعلى الفور تم توجيه 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، ويجري رجال المباحث تحرياتهم للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق الذي اندلع صباح اليوم السبت.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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