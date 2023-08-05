بدء فعاليات المعسكر الصيفي بقصر البارون إمبان

بدأ قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة فعاليات المعسكر الصيفي الخاص بالأطفال وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للاستشارات والتدريب، وذلك تحت عنوان "البارون الصغير... تطوع - تطور".

وأوضحت الدكتورة بسمة سليم المشرف على قصر البارون إمبان، أن المعسكر الصيفي سيستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري وأن فعالياته تتضمن ورشتين عمل أسبوعية، أحدهما نظرية تناقش عددا من الموضوعات المختلفة ذات الصلة بفكرة التطوع وتأثيره في تنمية المواطنين والمجتمعات، والأخرى فنية تتضمن قيام الأطفال بتنفيذ بعض الأعمال الفنية حول نهر النيل وأهميته، وذلك في إطار الاحتفال بعيد وفاء النيل الذي يحتفل به في 15 أغسطس من كل عام.

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المعسكر الصيفي الخاص بالأطفال بقصر البارون

وأشارت د. بسمة سليم إلى أنه تم اختيار مفهوم التطوع ليكون موضوع المعسكر لهذا العام، وذلك في إطار أهمية التطوع في بناء مجتمعات أكثر مساواة وشمولية، فعلى نحو متزايد يقيم المتطوعون في جميع أنحاء العالم شراكات وثيقة مع الجهات الحكومية لمجابهة التحديات الإنمائية العاجلة، حيث يعد المتطوعون شركاء في التنمية في ضوء حرص الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قصر البارون

وأضافت أن المعسكر الصيفي هو تقليد متبع منذ إعادة افتتاح القصر في يونيو 2020، في إطار الدور التعليمي والتثقيفي والتوعوي للقصر وحرصه على رفع الوعي الأثري والسياحي لدى الأطفال بما يعمل على خلق جيل جديد يعي بقيمة الحضارة المصرية العريقة والعمل على ربطهم بالمتاحف والمواقع الأثرية، وأما عن الورشتين اللتان تم إقامتهما هذا الأسبوع فقد تضمنت الأولى تعريف الأطفال بأهمية العمل التطوعي وكيفية الاستفادة منه للفرد والمجتمع ومهارات الاتصال والتواصل الفعال بين المتطوع وكل فئات المجتمع والمهارات اللازمة للمتطوع، في حين تضمنت الورشة الثانية عمل مجموعة من الأشغال اليدوية.

وتواصل وزارة السياحة والآثار، متابعتها الدورية لملف انتقال موظفيها وبعض الهيئات التابعة لها للعمل من مقرها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد انتهاء الانتقال الفعلي خلال شهر يونيو الماضي.



واجتمعت لجنة متابعة الانتقال للعاصمة، برئاسة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، للوقوف على آخر تطورات ملف عملية الانتقال.

انتقال موظفي الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

واستهلت نائب الوزير الاجتماع بالإشادة بالجهود المبذولة لإنجاح عملية الانتقال، مشيرة إلى أن إجمالي عدد العاملين بالوزارة والجهات التابعة الذين انتقلوا بالفعل بلغ 1130 موظفا من كل من ديوان عام الوزارة والهيئة العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، وكذلك المجلس الأعلى للآثار والذي ينتقل بتمثيل جزئي يتضمن تواجد عدد من الإدارات المختصة بمتابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات المجلس.

وأكدت على توجيهات الوزير بمتابعة تطورات موقف الانتقال للوقوف على أية ملاحظات تطرأ أثناء قيام موظفي الوزارة بمهام عملهم في العاصمة للتعامل معها فورًا والقضاء على أية سلبيات أو معوقات تحول دون تحقيق الهدف المرجو من الانتقال والمتمثل في تحقيق تطور في أداء العمل ومفهوم الإدارة وتقديم الخدمات بأعلى درجات من الكفاءة والفعالية.

لجنة حصر أثاث وزارة السياحة والآثار

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المرتبطة بملف الانتقال ومنها ما يخص استعراض آخر مستجدات لجنة حصر الأثاث الخاص بالوزارة وهيئاتها وموقف الانتهاء من إخلاء المقرات الأصلية، بالإضافة إلى التأكد من متابعة صرف بدل الانتقال للسادة الموظفين عن شهري يونيو ويوليو الماضي.