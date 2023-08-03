السياحة توضح حقيقة إغلاق أهرامات الجيزة بشكل جزئي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن حقيقة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإغلاق الجزئي لـمنطقة أهرامات الجيزة لمدة شهرين لتطويرها.



وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عدم صحة ما تم تداوله من معلومات، وأنها عارية تمامًا من الصحة، وأن المنطقة الأثرية مفتوحة للزيارة أمام جميع زائريها من المصريين والسائحين، وأن حركة الزيارة بها تسير بصورة طبيعية.

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أعمال تطوير منطقة الأهرامات

وأشار إلى أن أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تسير وفق الخطة الزمنية المحددة لها، وضمن جهود متواصلة لتشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار.

وأوضح أن أعمال تطوير منطقة الأهرامات تأتي ضمن استراتيجية وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية والمتاحف لتحسين التجربة السياحية بها أمام الزائرين والسائحين، مؤكدًا أن ذلك يسير بالتزامن مع ما تشهده المنطقة الأثرية من إقبال كثيف من السائحين من مختلف دول العالم.

وتناشد وزارة السياحة والآثار جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللاستفسارات يرجى التواصل عبر رقم الخط الساخن للوزارة (19654).

مشروع شركة أوراسكوم بيراميدز لتطوير الأهرامات

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أكد أنه يجري مراجعة التجربة السياحية في منطقة الأهرامات، وذلك بعد أعمال التطوير التي قامت بها شركة أوراسكوم بيراميدز المشروعات.

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال لقائه مع صحفي وزارة السياحة والآثار، أنه سيتم الإعلان عن افتتاح أعمال التطوير بمنطقة الأهرامات خلال أسابيع قليلة، وذلك بعد اختبار الأعمال التي قامت بها شركة أوراسكوم بيراميدز من خلال استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني والمناطق المخصصة للدواب والحافلات الكهربائية التي استقدمتها الشركة للعمل بالمنطقة.