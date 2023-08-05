الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ قنا يتابع سير العمل بمطحن سلندرات نجع حمادي

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا سير العمل بمطحن سلندرات نجع حمادي، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وممدوح محمد مدير المطحن.


كما تابع محافظ قنا مراحل طحن الغلال بالمطحن، بدءا من استلام الأقماح وتفريغها، والغربلة، والغسيل، التهيئة للطحن، الطحن بواسطة السلندرات، المناخل، فصل الدقيق والردة الناعمة والخشنة، بريمة تجميع الدقيق، بريمة تجميع الردة، التعبئة، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي لجميع مراحل إنتاج الدقيق، مشيرا إلى أن الدقيق المُنتج داخل المطحن استخراج ٨٧.٥٪؜.

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وقال محافظ قنا، إن المطحن يضم صومعتي تخزين بإجمالي ١٠٠٠ طن، وتصل الطاقة الإنتاجية للمطحن ١٠٤ أطنان يوميا طبقا لتعليمات الهيئة العامة للبرامج التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أن إنتاج المطحن يتم توزيعه على مركزيّ نجع حمادي وأبوتشت.

 

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التنمية المحلية بصعيد مصر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا محافظ قنا قنا مدينة نجع حمادي

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