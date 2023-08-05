رئيس الإنجيلية يشهد حفل تخرج كلية لاهوت المثال بالشراكة مع اكسبلورنيشنز

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، حفل تخرج كلية لاهوت المثال بالشراكة مع لاهوت اكسبلورنيشنز التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، بقاعة ديلز بالقاهرة، وذلك بحضور القس كمال لطفي، رئيس مجمع المثال، والدكتور نادر ميشيل، مدير الكلية والدكتور هاني سميح، نائب المدير وعميد الكلية، والدكتور القس جون سامي، رئيس مجلس الأمناء، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة، الفنان لطفي لبيب، والكاتبة فاطمة ناعوت، والنائب إيهاب الطماوي، والنائبة نجلاء باخوم. وقدم فقرات الاحتفال رضا عزت، المستشار الإعلامي للكلية.



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وخلال خطاب الاحتفال هنأ رئيس الإنجيلية جميع الخريجين، معربًا عن سعادته الكبيرة للمشاركة في الاحتفال الذي تم خلال فعالياته تخريج أكثر من ٦٠ باحثًا ببرامج البكالوريوس والدبلومة وأكاديمية الموسيقى والعبادة.

وأضاف "زكي" خلال كلمته: "نسعى في تعليمنا اللاهوتي إلى التعمق في كلمة الله الذي يساهم في يقينية الاعتقاد، كما نحتاج إلى تعليم لاهوتي يبني مجتمع المتانة والمرونة وهو ضرورة حتمية في عصرنا الحالي لبناء كنيسة جديدة متجددة، والتعليم اللاهوتي هو الذي يصنع الكنيسة وقيادات الكنيسة، والكنيسة التي تهتم بالتعليم اللاهوتي تبني بيتها على الصخر، وعلينا أن نعلم يا أحبائي أن العقلية الناقدة المرتبطة بتحليل وفهم الواقع والتمكين تساعدنا على العبور إلى أرض جديدة".

رئيس الإنجيلية يستقبل رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وفدًا من ٤٠ مشاركًا من عمداء وقيادات دينية وطلاب من أعضاء رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط الأتيما A.T.I.M.E.

ورحب رئيس الإنجيلية بالضيوف، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، كما قدم عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية والهيئة الإنجيلية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة وحدات وقطاعات الهيئة المختلفة، ودورها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات، بجانب مشاركتها في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وخلال حواره مع أعضاء رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط قال"زكي": "في مصر هناك ١٠ كليات معتمدة من رئاسة الطائفة الإنجيلية، والتي يتم من خلالها تسجيل خريجيها قسوسًا تابعين للطائفة الإنجيلية، وعلى رأسها كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية، هذا بجانب كليات اللاهوت التابعة لرابطة الإنجيليين بمصر، كما نسعى نحو تعليم لاهوتي مؤثر".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "دعم الحركة المسكونية أولوية لتحقيق العيش المشترك وضرورة ملحة، و٩٠٪ من نشاط الهيئة الإنجيلية داخل مصر ولخدمة المصريين ونعتز بالمشاركة في المبادرات الرئاسية".

وشارك في الزيارة الأرشمندريت يعقوب خليل رئيس الأتيما العائلة الأرثوذكسية بلبنان عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي- البلمند، والدكتور القس صموئيل رزفي، الأمين التنفيذي المشارك من العائلة الإنجيلية بمصر عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والخوري ميخائيل قنبر، الأمين التنفيذي لألتيما العائلة الكاثوليكية بلبنان كلية العلوم الدينية واللاهوتية-الحكمة، والدكتور جرجس إبراهيم صالح، العائلة الأرثوذكسية بمصر أستاذ بالكلية الإكليريكية بالقاهرة، والقمص بيشوي حلمي، أمين تنفيذي مشارك العائلة الأرثوذكسية بمصر أستاذ بالكلية الإكليريكية بالقاهرة، والأب الدكتور بيشوي رسمي، العائلة الكاثوليكية بمصر عميد كلية العلوم الإنسانية.