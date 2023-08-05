فى ذكرى رحيلها الـ 8، ومضات من حياة ميرنا المهندس

تحل اليوم الذكرى الثامنة على رحيل شابة الفن ميرنا المهندس التى اختطفها الموت فى أواخر الثلاثينات من عمرها.. ورغم رحيلها فى سن صغير قبل أعوام كثيرة إلا أنها تركت رصيدا فنيا وإنسانيا كبيرا فى قلوب الجماهير العربية..

ومضات من حياة ميرنا المهندس

خطت ميرنا المهندس خطواتها الأولى بالوسط الفني منذ نعومة أظافرها ودخلت الوسط من باب دراسة الباليه لمدة 6 أعوام، ثم التحقت ميرنا بمعهد الموسيقى لدراسة الغناء الأوبرالي، ثم دخلت مجال الإعلانات التليفزيونية وخطفت الأنظار بطلتها الطفولية وشعرها الطويل وعودها الممشوق.

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أهم أعمالها فى السينما والتليفزيون

فكانت الإعلانات هى البوابة الكبيرة التى ساهمت فى جعل الأدوار الدرامية تتلهف عليها سواء بالسينما أو التليفزيون بداية ميرنا المهندس في مشوارها الفني،وكان أول الأعمال التي شاركت بها في فيلم (مستر دولار) مع الفنانة سعاد نصر، ثم شاركت فى مسلسل (أرابيسك).. وشاركت فى أعمال كثيرة من أبرزها؛ فيلم الأكاديمية، مسلسل أريد رجلا، فيلم جيران السعد، ومسلسلات ك ( لقاء السحاب، خاص جدا، عابد كرمان، مباراة زوجية واللحن المفقود)..



وظلت تقدم أعمال ذات رسائل وقيم اجتماعية متميزة إلا أن بدأت معاناة ميرنا المهندس مع مرض سرطان القولون الخبيث وأجرت عدة عمليات جراحية لاستئصال الجزء المصاب أكثر من مرة إلا أن رحلت بهدوء..