رياح الحياة، مليون مشاهدة لأغنية حمزة نمرة من ألبومه الجديد (فيديو)

حققت أغنية رياح الحياة للمطرب حمزة نمرة من ألبومه الجديد "رايق"، مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك منذ طرحها يوم الأربعاء الماضي، حيث تواجدت الأغنية ضمن قائمة التريند بالموقع.

أغنية رياح الحياة

أغنية رياح الحياة من كلمات: محمود فاروق، ألحان: حمزة نَمِرة، توزيع وميكساچ: كريم عبد الوهاب، جيتار: مصطفى أصلان، باص جيتار: أحمد رجب.

وتقول مقدمة الأغنية:"تهبي يا رياح الحياة دايما بما لا أشتهيه، واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه".

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وقال حمزة نمرة عن "رياح الحياة": "من أقرب أغاني الألبوم لقلبي، وكلماتها لمستني وأثرت في، وقررت أن أغنيها دفعة واحدة بدون "كوبليه كورس"، وهي أغنية حقيقية جدا في معانيها ومشاعرها المختلطة".

أغاني ألبوم حمزة نمرة الجديد



ويفاجئ حمزة جمهوره العربي بوجبة غنائية دسمة خلال الألبوم الذي يضم 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.

ويخوض نمرة مغامرة فنية جديدة خلال "رايق" حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاءل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.

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