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ثقافة وفنون

ساويرس عن حمزة نمرة: فنان كبير

نجيب ساويرس، فيتو
نجيب ساويرس، فيتو

حمزة نمرة، علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على كليب المطرب حمزة نمرة الجديد “رياح الحياة” والذي طرحه أمس عبر يوتيوب.

وأشاد ساويرس في تدوينة له عبر حسابه على تويتر بحمزة نمرة قائلا: "جميل.. فنان كبير".

 

وطرح بالأمس حمزة نمرة أغنيته الجديدة “رياح الحياة” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت الأغنية تفاعلا كبيرا.

 

 

أغنية رياح الحياة

ويتغنى حمزة نمرة خلال "رياح الحياة" بألحانه وبكلمات الشاعر محمود فاروق، وتوزيع وميكساج كريم عبد الوهاب، وتعد رابع محطات رحلة ألبومه الجديد "رايق"، الذي قرر خوض تجربة تشويقية مغايرة لإطلاق أغانيه فرادى أسبوعيا، بواقع أغنية أو أغنيتين في تمام السابعة مساء كل يوم أربعاء.

 

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وقال حمزة نمرة عن "رياح الحياة": "من أقرب أغاني الألبوم لقلبي، وكلماتها لمستني وأثرت في، وقررت أن أغنيها دفعة واحدة بدون "كوبليه كورس"، وهي أغنية حقيقية جدا في معانيها ومشاعرها المختلطة".

 

وتعقب "رياح الحياة" أصداء النجاح الجماهيري واسع المدى لأغنيات "رايق" و"إسكندرية" و"غروب"، التي تم إصدارها خلال الأسبوعين الماضيين، وتمكن خلالها نمرة من تصدر تريندات منصات التواصل الاجتماعي على مدار أيام صدورها.

 

ويروي حمزة نمرة عطش جمهورها لأغنياته عبر وجبة موسيقية دسمة في مائدة ألبوم "رايق"، الذي يضم في جعبته 13 أغنية، في أحد أطول ألبوماته الغنائية وأول ألبوم صيفي في مسيرته.

 

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حمزة نمرة نجيب ساويرس أغنية رياح الحياة الفن اخبار الفن

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