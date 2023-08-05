محافظ قنا يتفقد الوحدات الصناعية المنتجة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادى

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية داخل الوحدات الصناعية المنتجة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادى، وذلك بعد تسليمها للمستثمرين بجميع المرافق اللازمة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس أشرف عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ومحمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد مدير ادارة الإستثمار بالمحافظة، ومحمد شعبان مدير المنطقة الصناعية.

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استهل محافظ قنا جولته بمتابعة سير العمل بمصنع البطل لإنتاج الأخشاب، كما تفقد مصنع بن العابد، ومصنع الباشا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، ومصنع انتاج البلاستيك، مشيدا بالمستوي العالي لتنفيذ الوحدات الصناعية والمجمع الصناعي بالكامل، حيث يوفر المجمع وحدات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص ذات مساحات متعددة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المجمع يشمل عدة قطاعات صناعية ( غذائى - هندسي – صناعات كيماوية بسيطة - مواد بناء ).

وأوضح محافظ قنا، أن حجز الوحدات الصناعية بالمجمع شهد اقبالا كبيرا فور الإعلان عن طرحها من قِبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تم تخصيص ٢٧١ وحدة صناعية بمساحات متنوعة، من اجمالي وحدات المجمع البالغ عددها ٤٢٠ وحدة.

وأضاف محافظ قنا، أنه مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي يأتى ضمن ١٣ مجمع على مستوى الجمهورية وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهو احد اكبر المجمعات، حيث أقيم على مساحة ٧٤ فدان ويضم ٤٢٠ وحدة صناعية منها ٣٢٢ وحدة بمساحة ٢١٦ م٢، و٨٦ وحدة بمساحة ٤٣٢ م٢، و١٢ وحدة بمساحة ٥٤٠ م٢، بتكلفة مالية بلغت ١.٥ مليار جنيه، مؤكدا أن هذه المجمعات تقدم حلول تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلى، كما أنها تمثل فرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية.