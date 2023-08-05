السبت 05 أغسطس 2023
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حوادث

جثة شاب أسفل عقار تثير الذعر بين المواطنين في أكتوبر

جثة، فيتو
جثة، فيتو

حالة من الرعب والذعر شهدتها مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة عقب العثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات السكنية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

العثور على جثة شاب فى أكتوبر

تلقى قسم شرطة أكتوبر  بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار سكنى بشارع السنترال بالحى السادس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب أسفل عقار سكنى، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة وكسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

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العثور على جثة شاب فى أكتوبر مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة اكتوبر جثة شاب فى أكتوبر

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