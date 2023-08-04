السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تكريم مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة (صور)

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة يكرم مديري الإدارات، فيتو

عقد أشرف سلومة وكيل الوزارة ومدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة اجتماعًا بمسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية بحضور  سمية الخطيب وكيل المديرية، أمل مبروک مدير عام التعليم العام، وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء، مع  مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ومدير الشئون المالية بالمديرية والإدارات، وذلک لمناقشة عدة نقاط هامة

في بداية وقف  الحضور دقيقة حدادًا على روح الفقيد  أحمد زكريا مدير عام إدارة العمرانية التعليمية

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 بدأ وكيل الوزارة الترحيب  الحضور وشكرهم على ما بذلوه من جهد لإظهار المديرية وإسم المحافظة بالشكل اللائق خلال العام الدراسي وفترة الامتحانات والوصول إلى المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الشهادات المحلية والعامة

ونوه وكيل الوزارة عن بدء النشاط الصيفي وتفعيل الأنشطة داخل المدارس ومتابعتها وعمل ورش عمل للموجهين لرفع الأداء، وتمت الإشارة إلى التحويلات الإلكترونية والتى بدأت  من 1/7/2023 ويبدأ البت فيها من 15/8/2023.وتكليف مدير الإدارة بتشكيل لجان لمتابعة التحويلات.

 

مدير تعليم الجيزة يكرم مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية 

 

وعن التقديم للصف الأول الابتدائي تشكل لجان في كل مدرسة، كما نوة  عن رفع العبئ عن كاهل الأسر وتوفير الزي المدرسي من خلال الوحدة المنتجة.بأسعار مخفضة طبقا للأسعار الاسترشادية

وأشار  إلى المتابعة المستمرة والوقوف على المشكلات للاستعداد للعام الدراسي الجديد.
أيضًا تم الحديث عن التعليم الخاص ونسبة ال 10% وقرار  المحافظ وعن التنقلات الداخلية لمدير المدارس وعن الإعلان عن الوظائف الشاغرة مع التنسيق.

 

 

مدير تعليم الجيزة يكرم مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية


كما تحدث  عن موقف الصيانات بالمدارس ومتابعتها وتجهيز المدارس للاستعداد للعام الدراسي مع التعليم الفني.
وشدد  وكيل الوزارة على حسن معاملة الجمهور وتفعيل الشباک الواحد وتنظيم العمل داخل شئون الطلبة والمراحل خلال فترة التحويلات.

وقام مدير الادارة   بتكريم  مديرو العموم ومديري الإدارات النوعية على ما قدموه من جهد وعطاء خلال العام الدراسى 2022/2023  واشاد بالاداء المتميز للجميع وصرح بأن الوصول للقمة سهل ولكن الحفاظ على القمة يتطلب بذل المزيد والمزيد من الجهد من أجل راحة المواطنين وتسير الإجراءات لخدمة المجتمع وتقديم خدمة تعليمية متميزة تحيا مصر بسواعد ابنائها المخلصين.تحيا مصر.

 

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