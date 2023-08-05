السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ قنا يعلن الانتهاء من تنفيذ مرفق الغاز الطبيعي بمنطقتي هوّ والكلاحين

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن  إنتهاء توصيل مرفق الغاز الطبيعي بكلتا المنطقتين الصناعيتين " هوّ نجع حمادي "، كلاحين قفط، ضمن مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بقيمة ٢.٦ مليار جنيه، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها لمتابعة مشروع ترفيق منطقة هوّ الصناعية، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ومحمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، ومحمد شعبان مدير المنطقة الصناعية.

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استهل محافظ قنا جولته بالمنطقة الصناعية بتفقد محطة تخفيف الضغط والقياس بسعة ٣٠ ألف متر مكعب / ساعة، والتي تغذي منطقة هوّ الصناعية، مشيرا إلى أن شركة مودرن غاز انتهت أيضا من تنفيذ شبكات الضغط البيني بطول ١٠ كم، وكذلك تنفيذ الشبكة الداخلية داخل حدود المنطقة الصناعية، والانتهاء من تدفيع الغاز بها.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تمهيد الطرق وفرش طبقة الأساس بها، وذلك بعد الانتهاء من مد خطوط المرافق والتي شملت ( شبكات مياه شرب بطول ٦٠ كم - شبكات صرف صحي بطول ٣١ كم، وخطيّ طرد قطر ٨٠٠ ملم، و٥٠٠ ملم، وخط انحدار محطة المعالجة الرئيسية قطر ١٢٠٠ ملم- كابلات كهرباء بطول ١١٥ كم - خطوط تليفونات ) مضيفا أن مشروع الترفيق يشمل أيضا تنفيذ خزان مياه بسعة ١٠ آلاف م٣، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ١١ كم وقطر ٥٠٠ ملم، ومحطة تنقية، وخزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣، وشبكة حريق بطول ٢٤ كم، بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت ٨٥٪؜.

وأكد " الداودي " أن هذا المشروع سوف يساهم فى جذب المزيد من المستثمرين للمناطق الصناعية وزيادة نسبة الإشغال بها مؤكدا أن المحافظة تحرص على متابعة مستجدات المشروع وتسعى لحل كافة التحديات التي تعترض انتظام سير العمل، موجها بضرورة تكثيف العمل للانتهاء من أعمال الترفيق وفقا للجدول الزمني المقرر، وطبقا للمواصفات القياسية، بما يلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية بهاتين المنطقتين.

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التنمية المحلية بصعيد مصر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قنا محافظ قنا محافظة قنا

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