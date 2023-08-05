العمل: توقيع عقد عمل لشاب من ذوى الهمم بالوادي الجديد

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد بشأن توفير فرصة عمل لشاب من ذوى الهمم للعمل بشركة نيوفالى لخدمات النظافة، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها فى توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لتلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فاكثر.

فرص العمل لذوى الهمم

ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على توفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى لإستيفاء نسبة الـ 5 % من العاملين داخل تلك المنشآت من تلك الفئة طبقًا لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع..

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واوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، فى تقريره للوزارة، ان مكتب عمل الخارجه قام بتسليم عقد عمل لشاب من ذوى الهمم داخل شركة نيوفالي لخدمات النظافة، وذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالاهتمام بذوى الهمم ودمجهم داخل المجتمع..

مكاتب التفتيش العمالى

واضاف مدير المديرية استمرار حرص المديرية واجهزتها من مكاتب التفتيش العمالى والتشغيل على توفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم، داخل منشآت القطاع الخاص داخل المحافظة، وترشيح المسجلين فى قواعد البيانات بتلك المكاتب للمنشآت غير المستوفاة، وكذلك إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، ومتابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشآت للتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم التى كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003..

مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية

اعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن ختام البرنامج التدريبي الأول على مهن التسويق الالكتروني والفوتوشوب، والمونتاج، والانيميشن، منهم متدربين من ذوي الهمم، وكذلك تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى للخريجين، ويأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين المديرية ومركز أركان للإبداع، والذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كافة المجالات لسوق العمل المصري، وفي إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التى تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدث الأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب، لتأهيل الشباب وإصقال مهاراتهم على تلك المجالات فى إطار إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية أفاد فيه، أنه تم الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى للمتدربين على المهن المستحدثة التي يحتاجها سوق العمل الحالى والمستقبلى داخل المحافظة، بالتعاون مع مركز أركان للإبداع، والذي يساهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل، وكذلك عقد اجتماع مع مسئولى مركز أركان لبدء المرحلة الثانية من التدريب لمجموعة جديدة من الشباب بعد إجراء المقابلات الشخصية..

وأضاف وكيل المديرية تسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية بقاعة المديرية لعدد 43 متدرب ومتدربة من الجنسين على هذه المهن المستحدثة، بالإضافة إلى تدريب عدد 4 من ذوي الهمم ودمجهم في كافة مجالات العمل داخل المجتمع، وتقديم فرص عمل جديدة في فى العديد من المجالات التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل،وذلك بحضور العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، ونادر ونيس مدير مركز أركان للإبداع، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب المهنى، كما قدم الخريجين الشكر والتقدير لوزير العمل على اهتمامه بملف التدريب وتقديم الدعم المستمر للشباب وتطوير مهاراتهم على المهن المستحدثة.