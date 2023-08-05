السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: فرصة عمل بشركة قطرية براتب 15 ألف ريال

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت  الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة العمل،عن تلقيها طلب من الشركة القطرية للصناعات الدوائية بدولة قطر، بشأن إحتياجها لمصرى للعمل بوظيفة " مدير تنفيذى "وفقًا للشروط والمزايا المحددة بالطلبية،وان  التقديم للحصول على الوظيفة لمدة 5 أيام تبدأ من يوم الأحد  6 / 8 / 2023 وحتى يوم الخميس 10 / 8 / 2023.

واوضحت الوزارة فى بيان لها، ان الإدارة المركزية للتشغيل بالتنسيق والتعاون مع الجانب القطرى تلقت تلك الطلبية، على ان يتم التقديم للراغبين فى العمل بها من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وهو: Admin@qpi-qa.com  .

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الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين 

واشارت الى تحديد الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين فى الأتى: خبرة فى إدارة مصانع الادوية لا تقل عن 10 – 15 سنة، وان يكون حاصل على مؤهل فى نفس النشاط، وألا يزيد سن المتقدمين عن 55 سنة، والراتب الشهرى لا يقل عن 15 ألف ريال قطرى وبدون حد أقصى وفقًا للخبرة، مع توفير كافة البدلات من سكن، وبدلات، والانتقالات، وتذاكر السفر، وتأمين صحى، على أن ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني المشار إليه.

خطوات التقديم للوظائف 

واضافت الادارة المركزية، انه بعد تلقى كافة الطلبات وإنتهاء مواعيد التقديم، سوف يتم الاتصال بالمتقدمين تليفونيًا، وتحديد موعد ومكان المقابلة الشخصية، تحت إشراف وزارة العمل، مؤكدة إستمرار سعى الادارة للقيام بمهامها فى حماية ورعاية وتشغيل الأيدى العاملة داخل مصر وخارجها والإعلان عن مخلتف الطلبيات فور وصولها والإشراف عليها للتأكد من مراعاة معايير العمل الدولية فى مختلف بنود العقود التى يتم توفيرها.

المصريين الراغبين فى العمل بالخارج

 كما انه تتبعها وحدة توجيه ما قبل المغادرة للمصريين الراغبين فى العمل بالخارج،تعمل على تسهيل عمليات التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق.

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