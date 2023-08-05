السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

توفير 750 فرصة عمل بالمشروعات الصغيرة في الخارجة بالوادي الجديد

مركز ومدينة الخارجة،
مركز ومدينة الخارجة، ڤيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن فتح باب التقدم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بقسم تنمية القرية.

وأوضح جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد في بيان له اليوم السبت، أن القروض تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه.

ولفت رئيس مركز الخارجة، إلى أن المشروعات المتاحة عبارة عن تربية أغنام - دواجن وبقر حلاب- مخبوزات منزلية - بقالة- ماكينات خياطة- تروسيكل- ملابس جاهزة)، وذلك لتوفير فرص عمل للتباب والمراة المعيلة وذوى الهمم.

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وقال جهاد المتولي، إن إجمالى المشروعات القائمة 250 مشروع، لافتًا إلى أن فرص العمل المتاحة 750 فرصة عمل 
بإجمالى 1.720.000 جنيه، مشيرًا إلى أن التقديم بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.


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هذا ويعد تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. فكلما زاد حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن ذا  ينعكس علي حجم الناتج المحلي لمشاركته في الاقتصاد القومي.

وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحد أهم الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.

ويستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المناسبة  لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها في خلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ويتضمن القانون “حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع”، فضلًا عن تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسؤولة والداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.

كما يحرص  جهاز تنمية المشروعات الصغيرة  والمتوسطة، على تبادل الخبرات مع الجهات الدولية والعربية التنموية وذلك لإتاحة مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام ومجال ريادة الأعمال بشكل خاص باعتباره على رأس أولويات اهتمام الدولة لما لديه من فرص واعدة تعزز قدرة مصر في بناء اقتصاد تنافسي متنوع مبني على الابتكار والمعرفة.

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة محافظة الوادى الجديد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فرص عمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

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