حريق فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف بوسط القاهرة

نشب حريق فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف بمنطقة وسط القاهرة صباح اليوم السبت وتصاعدت الأدخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف وتصاعدت الأدخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت 4 سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لإخماد الحريق.

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