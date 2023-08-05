السبت 05 أغسطس 2023
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رياضة

مونديال كرة اليد، منتخب الناشئين في مواجهة قوية اليوم أمام أيسلندا

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة محمد الألفي المدير الفني، مواجهة قوية اليوم السبت أمام منتخب أيسلندا، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وأيسلندا في الـ4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب اليابان، قبل أن يكرر الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب التشيك.

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منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة

ويحتل المنتخب الوطني حاليا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، ويأتي منتخب أيسلندا في المركز الثاني بنقطتين، وهو نفس رصيد منتخب التشيك في المركز الثالث، فيما يحل منتخب اليابان في المركز الرابع بدون نقاط.

قرعة بطولة العالم

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اليابان وآيسلندا والتشيك.

جدول مباريات منتخب كرة اليد

ويأتي جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات كالتالي:

مصر × اليابان - 1 أغسطس | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × التشيك - 2 أغسطس | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × أيسلندا - 4 أغسطس | 4:30 عصرا

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة المنتخب كل من:

حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

اللاعبون: فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

وخاض منتخب الناشئين لكرة اليد برنامج إعداد قوي قبل المشاركة في البطولة تضمن 4 مباريات ودية أمام منتخبات السويد والنرويج والدنمارك وكرواتيا.

وكان المنتخب قد خاض أيضا معسكر مغلق في البحرين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، خاض خلاله عدد من المباريات الودية.

كرة اليد، منتخب الناشئين يهزم التشيك في مونديال كرواتيا

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قائمة منتخب الناشئين

وضمت قائمة اللاعبين في معسكر البحرين كل من: محمد أشرف - عمر أسامة - فيراس مروان - محمد وائل - زياد مهند - محمد عدلان - فيدال فهمي - زياد عبد الرحيم - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد حسن - محمد صلاح - بلال إبراهيم - محمد مؤمن - حمزة مجدي - معاذ عزب - أحمد تغيان.

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كرة اليد منتخب الناشئين لكرة اليد بطولة العالم لكرة اليد مباراة مصر وأيسلندا محمد الألفي

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