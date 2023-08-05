السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي تعفي 1500 طالب من المصروفات الدراسية

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق الجامعات 2023، أعلن موقع تنسيق الجامعات 2023، اليوم السبت، فتح موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة 2023.

وتتيح فيتو لينك الدخول إلى موقع تنسيق الكليات 2023 من هنا

وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني جاءت على النحو التالي:

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
  • تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.
  • الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.
  • سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.
  • يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

استثناءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من التوزيع الجغرافي

وكشف المجلس الأعلى للجامعات إعفاء 1500 طالب من أوائل الجمهورية بمرحلة الثانوية العامة 2023 بواقع "500 من كل شعبة سواء علمي علوم، علمي رياضة، أدبي" من قواعد التوزيع الجغرافي، والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية.

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الحد الأدني تنسيق الجامعات 2023

تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وتنطلق أعمال تنسيق الكليات المرحلة الأولى للعام الجامعي 2023 بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15013، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 74923، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 112240 طالبًا.

تنسيق الجامعات 2023، القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني. 

-يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

-ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى  

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:
يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
-ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2023 

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة فيتو أكبر تغطية لكافة الأخبار المتعلقة بـتنسيق الجامعات 2023 والشروط الخاصة للالتحاق بالجامعات "الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية، الدولية، جامعات بقانون خاص، جامعات باتفاقيات دولية والمعاهد العليا".

وتضم تغطية تنسيق الجامعات 2023 على بوابة فيتو وصفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا ترشيح الجامعات الخاصة والأهلية المناسبة لقدرات الطلاب المالية ومجموعهم في الثانوية العامة إلى جانب أهم البرامج الدراسية المهمة والمطابقة لسوق العمل من خلال متخصصين فى المجالات المختلفة.

تنسيق الجامعات 2023، بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، 7 خطوات لتسجيل الرغبات، و88.29% الحد الأدني لشعبة علمي علوم

تنسيق الجامعات 2023، الأوراق والخطوات المطلوبة من الطلاب للتقدم للكلية المرشح لها

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