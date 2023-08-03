الجمعة 04 أغسطس 2023
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رياضة

راموس يؤجل عروض انضمامه إلى الدوري السعودي بسبب ميسي

سيرجيو راموس وليونيل
سيرجيو راموس وليونيل ميسي، فيتو

قرر الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان السابق، تأجيل مفاوضات انضمامه إلى الدوري السعودي، بسبب رغبته في الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي ومزاملة الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددا.

 

وانتهى عقد راموس مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي، وتلقى عروض من الدوري السعودي، إلا أنه فضل تأجيل تلك المفاوضات.

 

ميسي يرفض عروض الدوري السعودي

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن راموس أجل المفاوضات مع الفرق السعودية على أمل لم الشمل مع ليونيل ميسي والانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، مؤكدين أن راموس ينتظر عرضًا من إنتر ميامي قبل متابعة العروض الأخرى.

 

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ويوضح التقرير أن راموس لن يفكر في الانتقال للدوري السعودي، إلا إذا لم يتلقٍ عرضًا من إنتر ميامي.

 

ويقال إن إنتر ميامي مهتم بفكرة ضم راموس، بعد تعاقداته مع ميسي وبوسكيتس وجوردي ألبا، مع ارتباطهم أيضًا بضم لويس سواريز.

 

وكان راموس قد رحل عن باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الماضي، بعد نهاية عقده في حديقة الأمراء.

 

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن راموس على أعتاب الانتقال لفريق لوس أنجلوس جالاكسي، في صفقة انتقال حر.

 

وفي حالة إتمام الصفقة، سيجاور راموس الأسطورة الإيطالي جورجيو كيليني، مدافع يوفنتوس السابق.

 

وارتبط اسم راموس بالانتقال إلى أكثر من ناد خلال الفترة الماضية، أبرزها إنتر ميامي والهلال السعودي.

 

كما ربطت تقارير أخرى، انتقال سيرجيو راموس إلى فريقه الأسبق إشبيلية الإسباني، لكن حتى الآن لا توجد مفاوضات من جانب النادي الأندلسي مع اللاعب.

 

فيما أشار فابريزيو رومانو الخبير بسوق الانتقالات إلى أن راموس في اتجاهه للموافقة على عرض إنتر ميامي ومرافقة ميسي بدلا من الذهاب إلي الدوري السعودي لقناعته الشخصية بأن دوره أن يتواجد في الدوري الأمريكي.

 

واستمر فابريزيو في حديثه عن راموس قائلا: راموس يمتلك عرضين من الدوري السعودي بمبالغ مالية ضخمة عن أمريكا ولكن ضغوطات بيكهام رئيس نادي إنتر ميامي هي الأقرب لانضمام راموس لميامي، حيث تجمعهما علاقة جيدة منذ فترة.

 

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن الثنائي الإسباني سيرجيو راموس وجوردي ألبا يقتربان من التوقيع مع إنتر ميامي.

 

وجاء ذلك بعد تعاقد النادي الأمريكي مع ليونيل ميسي وسيرجو بوسكيتس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سيرجيو راموس يختار فريقه الجديد

راموس يقترب من إنتر ميامي رغم عرض السعودية الضخم

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راموس يقترب من إنتر ميامي رغم عرض السعودية الضخم

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