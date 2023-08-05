السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

عمل المنيا: دورة تدريبية على التفصيل والخياطة لفتيات المنيا

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

تابعت مديرية العمل بمحافظة المنيا بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 14 متدربة، بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبيوها مركز أبو قرقاص، ذلك بالتعاون مع جمعية نور القمر طبقًا لبروتوكول التعاون بين الجمعية والمديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى.

 

قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ويأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات خاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط خاص بهم.

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مديرية العمل بالمنيا

وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها أنها تلقت تقريرًا من محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أشار فيه إلى أنه فى إطار مبادرة "قرية آمنة من العنف ضد المرأة " وفقًا لبروتوكول التعاون بين جمعية نور القمر والمديرية في مجال التدريب المهنى، تم البدء فى تدريب  14 متدربة من خلال الدورة التدريبية الثالثة التى يتم تنفيذها فى إطار هذا البروتوكول، وتهدف تلك المبادرة إلى  العمل على تدريب وتأهيل أبناء القرى التي ضمتها للاستفادة واكتساب الخبرة الممكنة التي تؤهلهم لضمان العيش الكريم لهم ولأفراد أسرتهم.

 

منشآت القطاع الخاص والاستثمارى

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب من الجنسين للالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التى توفرها المديرية لأبناء المحافظة والمقيمين فيها، بالتقديم بمراكز التدريب المهنى الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى.

 

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الإدارة المركزية للتدريب المهني المبادرة الرئاسية حياة كريمة القري الأكثر احتياجا مبادرة مهنتك مستقبلك وزير العمل حسن شحاتة وحدة التدريب المتنقلة

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