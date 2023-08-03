الخميس 03 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: تسليم 95 عقد عمل لذوى الهمم بالإسماعيلية (صور)

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل عن تسليم  95 عقد عمل لذوى همم من محافظة الإسماعيلية، بشركة دبي أباريل للملابس الجاهزة، وشركة صن شاين للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة.

فرص عمل لائقة وحقيقية

ويأتي ذلك فى إطار خطة الوزارة  لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة،تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة لذوي الهمم، واستيفاء نسبة الـ 5 % من لها كما حددتها مواد القانون رقم 10 لسنة 2018  ، وكذلك توفير فرص تدريب لهم على  المهن المطلوبة فى سوق العمل..

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وزارة العمل،فيتو


مديرية العمل بالإسماعيلية  


وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنها تلقت تقريرًا من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أشار فيه إلى أن التعينات الجديدة تأتي في إطار تنفيذ القانون،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وزارة العمل،فيتو

كما التقى مدير المديرية  أثناء تسليم العقود،مدير شئون العاملين بشركة دبى أباريل  ميسون سليم محمد والتي يبلغ عدد العاملين بها 1513 عامل، بحضور سامية عبد السلام مدير إدارة التفتيش، وحمدى السيد  مفتش عمل، وجيهان بركات مفتش عمل، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، وابتسام ابراهيم مفتش عمل، وذلك للتنسيق والتعاون مع الشركة لمتابعة تعيين مزيد من ذوي الهمم..

وزارة العمل،فيتو

شركات القطاع الخاص

وأكد مدير المديرية استمرار السعي للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوي الهمم واستيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة،وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديرية..

وزارة العمل،فيتو

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