السبت 05 أغسطس 2023
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رياضة

مواجهات عبد الرزاق حمد الله أمام الهلال السعودي قبل لقاء اتحاد جدة

عبد الرزاق حمد الله،
عبد الرزاق حمد الله، فيتو

البطولة العربية، واجه المغربي عبد الرزاق حمد الله، الهلال السعودي، في 10 مناسبات قبل انتقاله لاتحاد جدة 8 منها بقميص النصر، بجانب مباراتين أثناء احترافه في الريان القطري. 

ونجح حمد الله في زيارة شباك الهلال 6 مرات، بواقع 4 أهداف في الدوري السعودي بجانب هدف في السوبر السعودي وآخر مع الريان في دوري أبطال آسيا. 

ويسعي المغربي عبد الرزاق حمد الله، للعودة لإحراز أهداف في مرمى الهلال بقميص اتحاد جدة، بعدما فشل على مدار موسمين في زيارة مرمى الزعيم.

وسيقود حمد الله مع كريم بنزيما، هجوم اتحاد جدة، في مباراة اليوم السبت أمام الهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.  

 

آخر أهداف حمد الله أمام الهلال السعودي

ويعود تاريخ آخر هدف سجله حمد الله في الهلال، لشهر يناير 2021، وكان ذلك مع النصر بكأس السوبر السعودي، عندما حل بديلا وسجل الهدف الثاني، علما بأن المباراة انتهت بفوز النصر 3-0.

ولم يتمكن حمد الله من وضع بصمته التهديفية في شباك الهلال بآخر 4 مواجهات، بواقع 3 انتصارات للأزرق، وتعادل وحيد.

 

يذكر أن حمد الله  بدأ البطولة العربية باحراز هدف أمام الترجي التونسي في المباراة الأولى لاتحاد جدة، لكنه شارك كبديل في مباراتي الصفاقسي والشرطة وغاب عن إحراز الأهداف.

 

ويلتقي الهلال السعودي مع نظيره فريق اتحاد جدة في كلاسيكو الكرة السعودية في المباراة التي ستجمع الفريقين بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

وتقام مباراة الهلال السعودي واتحاد جدة بربع نهائي البطولة العربية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

 

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال السعودي

حراسة المرمى: جروهي.

الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، مد الله العليان.

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الوسط: الناشري، كورنادو، رومارينهو، جوتا.

الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.

 

تشكيل الهلال المتوقع أمام اتحاد جدة 

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبد الحميد.

الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، ميشيل.

الهجوم: عبد الله الحمدان.

 

موقف طارق حامد من مباراة الهلال

وشارك طارق حامد في تدريبات الاتحاد يوم الخميس الماضي بعد إصابته القوية في الوجه خلال مباراة الصفاقسي التونسي بدور المجموعات والتي أبعدته عن لقاء الشرطة العراقي.

وينتظر المدير الفني للاتحاد نونو سانتو حتى يوم المباراة لتحديد موقف طارق حامد من المشاركة أمام الهلال.

وتنطلق اليوم السبت مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية “كأس الملك سلمان” المقامة حاليا في السعودية، والمقرر أن تختتم فعالياتها يوم 12 أغسطس الجاري.

وتأهلت ثمانية فرق للدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، حيث تقام مباريات هذا الدور اليوم السبت مباراتين وغدا الأحد مباراتان.

وتستعرض فيتو في السطور التالية القيمة السوقية للأندية الثمانية التي تأهلت للدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية على النحو التالي:

 

اتحاد جدة –  78,03 مليون يورو 
الشرطة العراقي – 2,78 مليون يورو
السد القطري – 45،43 مليون يورو
الهلال السعودي – 163,63 مليون يورو 
الشباب السعودي – 23،63 مليون يورو
النصر السعودي – 128,58 مليون يورو 
الرجاء المغربي – 17،22 مليون يورو
الوحدة الإماراتي – 37,75 مليون يورو

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