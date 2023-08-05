فى الذكرى الـ 147 على صدورها، لماذا اختار الشقيقان بشارة وسليم تقلا اسم الأهرام ؟

تمر اليوم الذكرى الـ 147 على صدور العدد الأول من جريدة الأهرام أعرق وأقدم الصحف فى العالم، فى 5 أغسطس 1876.

تأسيس جريدة الأهرام

تأسست جريدة الأهرام في 27 ديسمبر1875، على يد الشقيقين اللبنانيين بشارة وسليم تقلا، الذين كانا يعيشان في ذلك الوقت في الإسكندرية.

وصدر العدد الأول في 5 أغسطس 1876، الموافق 15 رجب سنة 1293هـ، من حي المنشية بالإسكندرية، وكانت الجريدة تصدر أسبوعية يوم السبت من كل أسبوع، ولها وكلاء في جميع الجهات وعددهم 22 وكيلا في مصر والشام والعراق وتركيا. وسرعان ما تحولت إلى إصدار يومي بعد شهرين.

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في نوفمبر عام 1899، تم نقل مقر الأهرام من الإسكندرية إلى القاهرة، حيث كانت الصحيفة منذ ميلادها توزع في مصر وبلاد الشام.

بـ نص فرنك.. العدد الأول من جريدة الأهرام

بلغ ثمن بيع النسخة الواحدة من جريدة الأهرام والتى تكونت من 4 صفحات بنصف فرنك، وتصدر "لوجو الأهرام" الصفحة الأولى من العدد، وكان عبارة عن اسم الجريدة ورسم اسفله هرمان وفى منتصفهما أبو الهول، ويعلو اسمها هلال تتوسطه نجمة ظاهرة ويتصدر نهرها الأيمن افتتاحية العدد الأول.

وفى افتتاحية العدد الأول، شرح الأخوان سليم وبشارة تقلا، أسباب اختيار اسم الأهرام لجريدتهم، قائلين:" بما أننا اخترنا تسمية جريدتنا هذه باسم أعظم أثر موجود فى القطر المصرى وفى سواه أيضا، وهو الأهرام، رأينا من باب الإفادة أن ندرج فى كل عدد بالاستقراء تاريخ هذا الأثر نقلا عن أشهر المؤرخين المتأخرين الذين تكلموا فيه مدققين ليكون معلوما عند كثيرين الذين إلى الوقت الحاضر نظروه وسمعوا عنه، لكنهم لم يدركوا تاريخه"، وتم نشر " تاريخ الأهرام بالجيزة" على مدار خمسة أعداد.

كتاب جريدة الأهرام

وحرصت جريدة الأهرام منذ نشأتها على استقطاب النخبة من الأدباء والمفكرين وتقديمهم للقراء من خلال مقالات دورية من بينهم: أحمد لطفي السيد، ومحمود سامى البارودي وأحمد شوقي ومصطفى لطفى المنفلوطي، وعباس العقاد، طه حسين، زكى نجيب محمود، نجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، يوسف إدريس ، وبنت الشاطئ وثروت أباظة، ولويس عوض، وعبد الرحمن الشرقاوي وأحمد بهجت، إدوارد سعيد، إحسان عبد القدوس وسلامة موسى.