حمزة علاء: الشناوي الأفضل في مصر ووجوده مع المنتخب إضافة في الأولمبياد (فيديو)

حمزة علاء، أكد حمزة علاء حارس مرمى المنتخب الأولمبي والنادي الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني الأول والمارد الأحمر هو أفضل حارس داخل مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وقال حمزة علاء في تصريحات إعلامية عبر برنامج ملعب أون المذاع على فضائية "أون تايم سبورت": على المستوى الشخصي الشناوي مثل أعلى بالنسبة لي فهو دائم النصيحة لي بصفة مستمرة.

وواصل حمزة علاء تصريحاته قائلًا: "وجود الشناوي ضمن الثلاثي الكبار مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 إضافة كبيرة بكل تأكيد لكن الأمر في يد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

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من ناحية أخرى رفض مسؤولو الأهلي رحيل حمزة علاء الحارس الثالث بالفريق خاصة بعد إعلان رحيل علي لطفي بشكل نهائي إلى زد.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن هناك تمسكًا باستمرار حمزة علاء للتواجد بجوار محمد الشناوي ومصطفى شوبير في حراسة مرمى الفريق.

وعلى الرغم من امتلاك حمزة علاء أكثر من عرض محلي للرحيل معارًا من صفوف الأهلي فإن الجهاز الفني تمسك باستمرار الموسم القادم.

في سياق آخر أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بالمستوى الذي قدمه حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي، مع المنتخب الأولمبي، خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي اختتمت مؤخرًا في المغرب، وتوج بها المنتخب المغربي، بعد الفوز على منتخب مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وكتب الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وُلد ليكون نجمًا.. حمزة علاء أبهرنا بأدائه الرائع في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا ليستحق لقب الأفضل في البطولة".

حمزة علاء أفضل حارس في أمم أفريقيا

وكان حمزة علاء توج بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى، بعد حفاظه على نظافة شباكه في جميع المباريات بالبطولة باستثناء المباراة النهائية أمام المغرب، التي شهدت اهتزاز شباكه بهدفين.

وتوج منتخب المغرب ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، بعد الفوز على منتخب مصر الأولمبي في اللقاء الذي جمعهما في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد.

رسالة الشناوي لحمزة علاء

وحرص محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه رسالة إلى حمزة علاء حارس مرمى المارد الأحمر والمنتخب الأوليمبى، بعد خسارة المنتخب لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما أمام المنتخب المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

ونشر الشناوي صورة لحمزة علاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "تبقى رأسك مرفوعة".