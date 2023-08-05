السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم 5 - 8 - 2023

أسعار الأسمنت اليوم،
أسعار الأسمنت اليوم، فيتو

أسعار الأسمنت اليوم، تواصل “فيتو” متابعة ورصد حركة أسعار مواد البناء بالأسواق، وتباينت أسعار الأسمنت اليوم وسط ترقب لحركة الأسعار الأيام القادمة.

أسعار الأسمنت اليوم

وتراوح سعر طن الأسمنت ما بين 2000 و2100 جنيه، كما تراوح سعر الأسمنت الأبيض بين 2750 و2800 جنيه.

ويواجه الأسمنت عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.

أسعار الأسمنت اليوم، فيتو

صناعة الأسمنت في مصر

وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الإستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.وهناك العديد من التحديات الكبرى التي تهدد هذه الصناعة، ويأتي على رأسها الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، والتي تصل إلى حوالي 40%، فضلًا عن ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية من وقود وكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة، وغيرها من التحديات التي تقف حائلا دون القدرة على فتح أسواق تصديرية، في ظل منافسة شرسة من دول أخرى تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير منَّا نظرًا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.

Advertisements

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلى العشرينات من القرن الماضي.

وتمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري تقدر بنحو 6-8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية).

وعدد الشركات العاملة: 18 شركة

توزيع الطاقة الإنتاجية في مصر:

– القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة: 18.5 مليون طن مع 10 خطوط إنتاج

– القدرة الإنتاجية المملوكة للقطاع الخاص: 64 مليون طن مع 37 خط إنتاج

– نسبة الاستثمارات الأجنبية: 57% من مجموع الطاقة الإنتاجية.

–  الطاقة الإنتاجية الزائدة تتعدى 30 مليون طن نتيجة انخفاض الطلب

تكلفة إنشاء خط إنتاج الأسمنت: يتراوح بين 120-180 مليون دولار.
يوجد في مصر 47 خط إنتاج.

العمالة: العمالة المباشرة: 50.000 – العمالة غير المباشرة: 200.000
حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر: أكثر من 255 مليار جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم بالأسواق 4 - 8 - 2023

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الاسمنت اسعار الاسمنت اليوم اسعار مواد البناء أسعار مواد البناء بالأسواق الاسمنت الابيض الاسمنت اليوم البناء والتشييد

مواد متعلقة

أسعار الأسمنت اليوم 3 - 8 - 2023

أسعار الأسمنت اليوم 2 - 8 - 2023

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم 1- 8 - 2023

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم 31 - 7 - 2023

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه في الأهلي بسبب تدخلاته الفنية

تنسيق الجامعات 2023، خطوات ترتيب الرغبات على موقع التنسيق

180 ألف جنيه زيادة أسعار سيارات رينو بعد زيادة الفائدة بـ أغسطس

الزمالك يدفع 30 مليون جنيه لاتحاد الكرة ويقيد القائمة الأولى (مستند)

التعليم تعلن مواعيد تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة بالمدارس

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث في سعر عيار 21

القبض على عصابة مباحث قسم شرطة المقطم المزيفة

عبد الحفيظ يسلم تقريره إلى الأهلي بعد قرار توجيه الشكر

Advertisements

منوعات

المزيد

تجمع ترفيهي في أمريكا يتحول إلى ساحة صراع

الشرطة البريطانية تلاحق لصا سرق خلايا نحل

موظف يحصل على أكثر من 300 ضعف مرتبه بالخطأ

ثوران شمسي هائل يضرب الأرض والقمر والمريخ في وقت واحد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 5-8-2023 في مصر

ثبات سعر الدينار الكويتي في تعاملات الصباح اليوم السبت

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 5-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 5-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

آخرهم هنا الزاهد وأحمد السعدني، ثنائيات فنية نجحت في تقديم المسلسلات الكوميدية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجزئ إلقاء السلام برفع اليد أو بالإشارة عن التلفظ به؟

عباس شومان: مقدم المهر ومؤخره بالثقافة الحالية لا علاقة لهما بالمقصود في الشرع

ما هو فضل الدعاء بظهر الغيب

المزيد
الجريدة الرسمية