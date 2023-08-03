مديحة كامل، ممثلة الإغراء التي طاردتها الشائعات، تزوجت 3 مرات وماتت في رمضان وعلى سجادة الصلاة

مديحة كامل، من ممثلات الإغراء، بدأت مشوارها الفني من أول السلم، وصلت إلى قمة مجدها في فيلم الصعود إلى الهاوية، امتدت مسيرتها عشرين عاما، ورؤية في المنام دفعت بها الى اعتزال الفن وارتداء الحجاب وكان فيلم بوابة إبليس نهاية المشوار ورحلت عام 1997.



ولدت مديحة كامل في مثل هذا اليوم 3 أغسطس عام 1946 بالإسكندرية، والدها صاحب مضارب الأرز بالإسكندرية، انتقلت عام 1962 إلى القاهرة، والتحقت بكلية الآداب في جامعة عين شمس عام 1965، وبدأت مشوارها الفني عام 1964 بعروض للأزياء لكنها فشلت فيها، فاتجهت إلى التمثيل في أدوار صغيرة .

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30 يوم فى السجن

وتدرجت مديحة كامل في الأدوار الثانوية حتى حصلت على دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي في فيلم "30 يوم في السجن " في أواخر ستينات القرن الماضى بمشاركة الفنان سمير غانم الذى أخذ بيدها في بداية الطريق وكانت مازالت طالبة بالمدرسة السنية الثانوية، وتزوجت واختفت عن الأضواء حتى جاءت لها فرصة البطولة المطلقة مع المخرج كمال الشيخ في فيلمه " الصعود إلى الهاوية " الذى انتقلت به إلى سلم النجومية، وهو الفيلم القائم عن قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات العامة المصرية حيث أدت فيه قصة الجاسوسة هبة سليم الشهيرة.

مديحة كامل فى أحد أفلامها

لفتت مديحة كامل الأنظار بوجهها الجميل ورشاقة قوامها وجمالها الاسكندرانى،إلا أنها فشلت فى طريقة تقديم عروض الأزياء التي كانت هوايتها في أول الامر لانعدام الخبرة فى هذا المجال مما جعلها تفكر فى التمثيل الذى كانت قد بدأته فى مسرح المدرسة.

زيجات فاشلة والتفرغ للفن



تزوجت مديحة كامل اول ازواجها وهى في السابعة عشر من محمود الريس الذى اختاره لها والدها، ووافقت هي لأنه لم يمانع في عملها بالفن والتمثيل إلا أنه بعد انجابها ابنتها الوحيدة ميريهان اشترط عليها اعتزال التمثيل ورفضت فتم الانفصال، ثم كان الزواج الثانى من المخرج شريف حمودة ولم يدم الزواج طويلا، لتتزوج من جلال الديب المحامى الذى جمعته بها قصة حب كبيرة وجميلة وكان في نفس الوقت والدا لابنتها ميريهان التي احبته وتولى تربيتها إلى أن جاء يوما وبسبب غيرته الشديدة عليها وقع الطلاق.

الفنانة مديحة كامل

أول قرار اتخذته للوصول إلى الشهرة هو منع قلبي من أن يدق بسبب الحب لأن الحب يعطل مسيرة الفنان أو الفنانة، وتقول: ولأنى حساسة جدا وعاطفية جدا عندما اكون فى حالة حب فكل ذكائى وكل تفكيرى وكل خبرتى يتجه نحو رادار واحد هو الحب والإنسان الذي أحبه، فأنا لا أستطيع خدمة اثنين فى وقت واحد الفن والإنسان الذى أحبه، واعترف انى متطرفة ولا أمسك العصاية من النصف، أنا يا أبيض قوى يا أسود قوي ليس عندى أنصاف حلول سواء فى حياتى الخاصة او فى مشاعرى، والعيب الكبير هو إننى فى نفس الوقت هوائية غير متزنة ولذلك فشلت كثيرا فى التوفيق بين حبى وبين فنى.

شخصية هبة سليم

من اشهر أفلام مديحة كامل بل وانجحها فيلم «الصعود إلى الهاوية» المحطة الفنية الأهم في حياة الفنانة الراحلة مديحة كامل، تناول عالم المخابرات والجاسوسية في فترة الصراع المصرى الإسرائيلى خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، والفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية، من واقع ملفات المخابرات العامة المصرية، وأدت فيه «مديحة كامل» دور الجاسوسة الخائنة «هبة سليم»، والتي أعدمت والفيلم رفض من أكثر من فنانة وقتها بسبب جرأة قصته وأسلوب عرضه.

الرقابة تمنع درب الهوى



وفيلم " درب الهوى الذى استمد الفيلم شهرته بسبب منعه من العرض، بقرار جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والفيلم من إنتاج عام 1983 للمخرج حسام الدين مصطفى، وشاركها في بطولته الفنان فاروق الفيشاوى، ومحمود عبد العزيز، ويسرا، وأحمد زكى، كتب السيناريو والحوار إسماعيل ولىّ الدين، ومنع الفيلم من العرض بدعوى أنه يسيء لسمعة مصر.

ملف فى الأداب

كما تعتبر تجربتها مع مخرج الروائع عاطف الطيب في فيلم «ملف في الآداب» من أشهر المحطات في مشوارها الفنى، وتدور قصة الفيلم حول ضابط بشرطة الآداب يصدم بقرار رئيسه في بداية عمله بحفظ التحقيق في قضية سيدة تعمل في الدعارة لصلتها بمسئولين كبار



قدمت مديحة كامل عددا كبيرا من الأفلام الناجحة منها: أبناء الصمت، بنات ابليس، عندما يبكى الرجال، زائر الفجر، امواج بلا شاطئ، حب وكبرياء، قطط شارع الحمراء، عذاب الحب، البنات والمرسيدس، اغنية على الممر، كما قدمت عدد قليل من المسلسلات التليفزيونية كان اشهرها البشاير مع محمود عبد العزيز وأمينة رزق، العنكبوت مع عزت العلايلى كما قدمت خمس مسرحيات أشهرها هاللو شلبى مع الفنان سعيد صالح.

اعتزال فى بوابة ابليس

بالرغم من أن مديحة كامل كانت من أوائل الفنانات المناهضات لارتداء الحجاب واعتزال الفن، الأمر الذي كان يتسبب في كثير من الصدامات بينها وبين نجلتها "ميرهان " المحجبة، إلا أنها عادت وقررت ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي أثناء تصوير فيلم بوابة إبليس، عام 1992، والذي لم تكن قد أنهت باقي مشاهدها فيه فقررت الاعتزال وتحمل الشرط الجزائي، فلجأ القائمون على العمل إلى تعديل السيناريو ونهاية الفيلم لينتهي بموت البطلة قبل مواجهة طليقها، وكأن الفيلم أراد أن يكون مخرجها من عالم الفن، لتكون بوابة إبليس نافذتها إلى الحجاب والاعتزال والاعتكاف على قراءة القرآن والتعبد، حتى إنها رفضت كل العروض بإجراء أي لقاءات صحفية أو تليفزيونية معها،

وجه مشرق وجميل للفنانة مديحة كامل

أثارت حول الفنانة الراحلة مديحة كامل الشائعات حول تعدد علاقاتها بالفنان عمر خورشيد ووجودها مع ثرى عربى فى سيارته اثناء حادث وفاة الفنان عمر خورشيد، كما أثيرت أقاويل عن علاقتها بالدكتور مصطفى محمود ـ وقيل انها تزوجت من الداعية ياسين رشدى.

مديحة كامل بعد الاعتزال

بدأت الفنانة الراحلة مديحة كامل تتوجه لبعض رجال الدين، ومن بينهم الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي كان له الدور الأبرز في إعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي، وبعد سنوات من الاعتزال دخلت المستشفى في شهر رمضان عام 1995 لإصابتها بنزيف حاد وبعد تحسن صحتها قليلا غادرت المستشفى وعادت إلى بيتها،وظلت تعانى من امراض القلب والسرطان حتى رحلت في شهر رمضان عام 1997.

وفي فجر يوم 13 يناير 1997 وفي أثناء أداء صلاة الفجر فاضت روحها.. وعندما دخلت ابنتها الغرفة واكتشفت وفاتها أصيبت بالصدمة، ولكنها فرحت لأنها ماتت على سجادة الصلاة.