الأمن يكشف سر العثور على جثة شخص داخل شقته في الطالبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في حل لغز العثور على جثة شخص داخل شقته بمنطقة الطالبية في ظروف غامضة، وتبين أنه أقدم على الانتحار بتناوله حبة الغلة، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

العثور على جثة شخص بالطالبية

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الطالبية يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته فى ظروف غامضة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

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وبالفحص تبين العثور على جثة شخص لا يوجد بها إصابات ظاهرية وعدم وجود بعثرة فى محتويات الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

التحريات تكشف سر العثور على شاب بالطالبية

وبإجراء التحريات تبين انه أقدم على الانتحار بتناوله حبة الغلة، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا، وحسمت دار الإفتاء الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي، إن حماية النفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح المفتي، أن الانتحار، إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.