السبت 05 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بالجيزة

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع لعقار سكني في منطقة الجيزة ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

 

مصرع شخص فى الجيزة

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى “محمد سعيد” يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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