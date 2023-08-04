المصري يعلن تعاقده مع ميدو جابر رسميا

أعلن مسؤولو المصري تعاقدهم رسميا مع ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا السابق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، ليدعم صفوف الفريق الساحلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحرصت إدارة سيراميكا كليوباترا، على توجيه الشكر إلى ميدو جابر الذي بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق منذ انضمامه إليه وقت صعوده إلى الدوري الممتاز بجانب دوره البارز مع سيراميكا كليوباترا في الفوز ببطولة كأس الرابطة.

المصري يتعاقد مع المهاجم محمد الشامي لثلاثة مواسم



أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع محمد الشامي، مهاجم فريق الإسماعيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025.

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وتعد تلك الصفقة أولى صفقات المصري البورسعيدي استعدادًا للموسم الجديد علمًا بأن اللاعب البالغ من العمر 27 سنة والذي كان أحد ناشئي فريق إنبي، قد سبق له اللعب في صفوف المصري على سبيل الإعارة قادمًا من فريق الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2016 حيث نجح مع زملائه في الوصول بالنسور الخضر إلى الدور النهائي لكأس مصر، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ومنه إلى صفوف الإسماعيلي الذي قضى معه مواسمه الأخيرة قبل أن ينضم إلى صفوف القلعة الخضراء اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميدو جابر ينضم للمصري رسميا، فيتو

المصري يطلب بضم ثنائي فيوتشر

ويسعى النادي المصري لضم الثنائي أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد خلال فترة الانتقالات الحالية بناء على رغبة علي ماهر المدير الفني الجديد للفريق البورسعيدي.

وسبق للثنائي رفعت وعمر كمال اللعب من قبل ضمن صفوف المصري تحت قيادة ماهر قبل رحيلهما لفيوتشر قبل موسمين.

ويسعى المصري لتدعيم الجبهة اليمنى تحسبا للرحيل المتوقع لكريم العراقي الذي تلقى عرضا من البنك الأهلي.



قرر أيمن الرمادي المدير الفني الجديد لفريق سيراميكا كليوباترا بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في السابع من أغسطس الجاري الموافق الاثنين القادم.

ووضع الرمادي برنامج إعداد يبدأ بتدريبات خفيفة علي مدار ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء يخضع بعدها اللاعبون لاختبارات بدنية الخميس بعد القادم.

ويحصل اللاعبون علي راحة سلبية الجمعة، لتبدأ فترة الإعداد الفعلية السبت الموافق 12 أغسطس الجاري.

ومن المنتظر أن يجتمع الرمادي بإدارة نادي سيراميكا كليوباترا السبت القادم للاتفاق علي كافة الأمور المتعلقة بعقده وصفقات الفريق وفترة الإعداد.

ويتواجد الرمادي الآن بدولة الإمارات لإنهاء كافة ارتباطاته بنادي الظفرة.

الرمادي يكشف كواليس عودته لتدريب سيراميكا كليوباترا وما حدث مع الظفرة



أكد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه طلب الرحيل عن الظفرة الإماراتي والعودة إلى القاهرة.

وقال الرمادي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد: "حدث تواصل مع مسئولي الظفرة منذ شهر واتفقنا على تولي مسئولية الفريق".

وأكمل: "عندما جاءت مفاوضات سيراميكا كليوباترا بعد رحيلي عن أسوان طلبت من مسئولي الفريق التواصل مع الظفرة بأن أتواجد في نهائي كأس الرابطة لأنني مرتبط بكلمة بيني وبين الظفرة".

وتابع: "التعامل كان بيننا باحترام وتمت الموافقة على طلب تواجدي مع سيراميكا في نهائي الرابطة، ولظروف خاصة طلبت الرحيل عن الظفرة والعودة للقاهرة".

وأضاف: "الإدارة وافقت ولكني رفضت الرحيل إلا بعد الاتفاق على التعاقد مع مدير فني جديد، غدا سأجتمع معه ومع إدارة الظفرة لتسليمهم ملفات الفريق بالكامل".

وأشار: "مسئولو الظفرة أكدوا لي أنهم سيشجعون سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات".

وأردف: "سأعود لمصر وأعقد جلسة مع مسئولي سيراميكا كليوباترا لعمل الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد".

وأتم: "اجتماعي السبت القادم مع الإدارة سيتم من خلاله الترتيب والحديث عن الصفقات التي يحتاجها الفريق".



سيراميكا بطلا لكأس الرابطة

ونجح نادي سيراميكا في الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليتوج ببطولة كأس الرابطة

اقتراب رحيل رجب عمران

وافق مسئولو نادي سيراميكا بشكل مبدئي علي العرض المقدم من نادي الاتحاد السكندري لضم رجب عمران مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد انتهاء إعارة اللاعب مع المصري البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري.

وكان رجب عمران قد لعب في الموسم الماضي لفريق المصري البورسعيدي لتنتهي إعارة اللاعب هذا الموسم مع الفريق البورسعيدي.



وينتهي عقد رجب عمران مع سيراميكا في الموسم المقبل حيث سيعقد عمران جلسة مع مسؤولي النادي لتحديد مصيره سواء بالموافقة بشكل رسمي على عرض زعيم الثغر أو التجديد للفريق.

الاتحاد يضم لاعب سيراميكا

نجح نادي الاتحاد السكندري في الحصول على خدمات التونسي سيف تقى لاعب سيراميكا كليوباترا السابق تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقام سيف تقي بالتوقيع رسميا للاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.



وكشف مصدر بنادي الاتحاد السكندرى تفاصيل فشل المفاوضات مع حمزة الركراكي مدافع نهضة بركان المغربى والذي وقع على عقود انتقاله إلى فريق الوداد بعدما كان مسئولو سيد البلد قد أنهوا كافة إجراءات وصول اللاعب إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبى والتوقيع الرسمى.