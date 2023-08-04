السبت 05 أغسطس 2023
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تريند

كيف تتحرك "فيس بوك" لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي؟ خبير تكنولوجي يجيب

الذكاء الاصطناعي،
الذكاء الاصطناعي، فيتو

فيس بوك، قال محمد هاني الخبير التكنولوجي:"بحسب القرارات الأخيرة التي يصدرها مؤسس شركة Facebook يؤكد أن فيس بوك  تعتزم جعل نسختها من تقنية الذكاء الاصطناعي المسماة LLaMa 2  منافسة لـChatGPT بل ومجانية للباحثين والشركات لاستخدامها في الوصول إلى المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها للتجربة".

 

منافسة التطور الحديث لوسائل التكنولوجيا

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية:"الإصدار الأحدث من نموذج Meta، المسمى LLaMa 2 هو الجيل الثاني من نموذج Meta اللغوي الكبير والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في فبراير وسوف ينافس OpenAI's GPT-4، الذي يشغل تطبيق chatbot".

 

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الذكاء الاصطناعي في أنظمة الملاحة

وأشار:"الذكاء الاصطناعي موجود منذ عقود ويستخدم في أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية والمساعدين الافتراضيين مثل Siri ".

 

تطور جديد في استخدام فيس بوك

ولفت:"قد نرى تطورا في فيس بوك الفترة المقبلة يعمل استخدام الخوارزميات عبر تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى جديد بما في ذلك النص والصوت والصور ومقاطع الفيديو".

 

تحرك الحكومات في مجال الذكاء الاصطناعي

وأكد:"جار العمل من الحكومات علي تطوير اللوائح لضمان شفافية الشركات بشأن كيفية تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها والحماية من المعلومات الخاطئة والتحيز في المراحل الأولى في جميع أنحاء العالم".

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استجابة جوجل وميكروسوفت

ولفت:"بعد إطلاق ChatGPT العام الماضي، استجابت Google باستخدام Bard، وهو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأطلقت Microsoft نسختها الخاصة التي تسمى BingChat، على عكس النماذج التي طورتها OpenAI وGoogle، فإن Meta تجعل LLaMa 2 مفتوح المصدر، مما يعني أن الكود سيكون متاح للتنزيل والتعديل مجانًا".

 

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