اللقطات الأولى لموقع حادث تسبب في وفاة واصابة 15 شخصا من عائلة واحدة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادثا مأساويا جراء وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص بالطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، ونتج عن الحادث وفاة طفل وسيدة وإصابة 13 آخرين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، جميعهم من عائلة واحدة وتحرر محضر بالواقعة.

جانب من الحادث،فيتو

إخطار مديرية الأمن

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص على الطريق الأوسطي، بناحية نزلة المنير بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، ونتج عن الحادث مصرع طفل وسيدة وإصابة 13 شخصا بجروح مختلفة بالجسد، وجميعهم من عائلة واحدة (كانوا عائدين من المصيف) ومقيمون شبين القناطر محافظة القليوبية.

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جري الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل 11 شخصا إلي مستشفى الزوامل المركزي و2 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما جري نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزوامل والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الاجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

جانب من الحادث،فيتو

حوادث طرق



وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

جانب من الحادث،فيتو

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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