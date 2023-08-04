أكبرها الأورومو والأمهرة، أهم العرقيات بإثيوبيا ودورها في إشعال الحروب

سلطت الاشتباكات الأخيرة في أقليم أمهرة الضوء على العرقيات المنتشرة فى إثيوبيا، حيث تتكون البلد الإفريقي من ٩ أقاليم عرقية ذات حكم ذاتي.



أهم العرقيات في إثيوبيا



وهناك العديد من القوميات في إثيوبيا، بينها اختلاف لغوي يعد من أبرز أسباب الخلافات في البلاد، ويوجد في إثيوبيا نحو 100 لغة يمكن تقسيمها إلى 4 مجموعات لغوية رئيسية هي السامية والكوشية والأومية وجميعها من الأسرة الآفرو آسيوية، كما أن هناك مجموعة رابعة تنتمي إلى النيلية وهي جزء من أسرة النيل الصحراء اللغوية.







ومن أبرز العرقيات في إثيوبيا تأتي عرقية الأورومو والتي تتركز في أوروميا بوسط إثيوبيا، ويشكلون نحو 34 في المئة من عدد السكان البالغ نحو 103 ملايين نسمة، وهم يتحدثون اللغة الأورومية، ويعملون بالزراعة والرعي.



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الأورومو هي العرقية الأكبر



تعتبر الأورومو هي أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، ويشكون منذ زمن طويل من تعرضهم للتهميش، ودخلت هذه العرقية في احتجاجات ضد الحكومة في 2015، بسبب نزاع بين مواطنين غالبيتهم من عرقية أورومو والحكومة حول ملكية بعض الأراضي، ولكن رقعة المظاهرات اتسعت لتشمل المطالبة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وأدت لمقتل المئات واعتقال الآلاف.



وأجبرت المظاهرات الائتلاف الحاكم في نهاية المطاف على استبدال رئيس الوزراء في حينه هايلي مريام ديسالين بآبي أحمد، الذي ينتمي إلى عرقية الأورومو.



وشهد إقليم الأورومو احتجاجات مؤخرًا وسقط عشرات المتظاهرين في الإقليم عقب مقتل المطرب هاشالو هونديسا في شهر يوليو 2020.



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ولدى الأورومو تقويمهم الخاص المبني على ملاحظات فلكية، والتراتبية الخاصة بنظامهم الاجتماعي، المعروف باسم غادا، تعطي أهمية كبيرة لعامل السن، فعلى رأس الهرم يوجد الأكبر سنا الذين يُنظر إليهم باعتبارهم الأكثر حكمة، ولذلك تتم استشارتهم في أوقات الحروب والزواج.

العرقيات في إثيوبيا، فيتو

الأمهرة ثاني أكبر عرقية في إثيوبيا

ثم تأتي عرقية الأمهرة، وهي ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا ويتحدثون اللغة الأمهرية، وهي اللغة الرسمية للجمهورية الإثيوبية، ويشكلون نحو 27 في المئة من عدد السكان، وبحسب المعتقد التقليدي فإن أصول الأمهرة ترجع إلى سام الابن الأكبر لنوح، الذي وردت قصته في العهد القديم.





ويستخدم الأمهرة الأمثال والأساطير لتلقين التعاليم الأخلاقية للأطفال، ويشتهرون بالمأكولات المليئة بالبهارات مثل الفلفل الحار والزنجبيل والثوم، وهم من أكثر الناس استهلاكا للقهوة.



وهناك شيء مثير يتعلق بالأمهرة هي كونهم أعضاء في العديد من المجتمعات الرعوية والريفية ولا يحبون ارتداء الأحذية، ولديهم نظام أبوي يتميز بقوامة الرجال على النساء في مجتمعهم.

العرقيات في إثيوبيا، فيتو

ويشكل التيغراي نحو 6.1 في المئة من الشعب الإثيوبي، وأغلبهم يعيش في شمال البلاد، وهم مولعون بالشعر والألغاز وقصص التسلية.



وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أقوى أطراف الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لسنوات عديدة، لكن رئيس الحكومة الفيدرالية آبي أحمد، كبح نفوذها بعد توليه السلطة عام 2018.



وساءت العلاقات بين الجانبين العام الماضي بعد أن حل آبي أحمد الائتلاف الحاكم، الذي كان يتألف من عدة أحزاب إقليمية عرقية.



وأعلن أحمد دمج الأحزاب في حزب وطني واحد أطلق عليه "حزب الرخاء"، لكن جبهة تحرير تيغراي رفضت الانضمام إليه.



ويقول قادة الإقليم إنهم يتعرضون لعمليات تطهير وتوجه له اتهامات بالفساد، ويقولون إن آبي أحمد زعيم غير شرعي، لأن ولايته انتهت عندما أرجأ الانتخابات الوطنية بسبب جائحة فيروس كورونا.

القومية الصومالية

يشكل الصوماليون أيضا نحو 6.1 في المئة من تعداد الشعب الإثيوبي، وهم يتركزون في منطقة أوغادين كما ينتشرون في أنحاء البلاد.



وتنقسم القومية الصومالية إلى عشائر، وتعد العشيرة جزءا مهما من ثقافتهم، والإسلام هو الدين المهيمن بينهم.



وفي الثقافة الصومالية فإن اليد اليمنى هي النظيفة، أما اليسرى فينظر إليها على أنها محرمة.





أعراق أخرى في إثيوبيا

هناك قوميات أخرى أصغر في إثيوبيا مثل الغوراغ والولياتا وعفار وهادييا وغامو وغيرها.





وقالت الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن قوات الأمهرة تحالفات مع أبي أحمد والجيش الإثيوبي في قتال قوات التيجراي خلال الفترة الماضية.



وصرحت أماني الطويل لفيتو أن سبب انقلاب قوات الأمهرة الأن على ابي أحمد والجيش الإثيوبي هو أن الأمهرة لدبها ارض متنازع عليها مع إقليم التيجراي وبعد الإنتهاء الحرب وعقد اتفاق سلام مع التيجراي تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي بإعادة تلك الأرض لإقليم الأمهرة لكنه لم يوفي بذلك مما تسبب في اندلاع الاشتباكات.



وأضافت الطويل أن جميع السيناريوهات متوقعة في هذا النزاع المسلح، وهو ما يشكل خطورة على الاستقرار في هذا البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية كبيرة.



وفي صباح اليوم الجمعة، أعلنت الحكومة في إثيوبيا، حالة الطورائ عقب الاشتباكات التي ضربت إقليم أمهرة بين الجيش الإثيوبي ومجموعات من المسلحين.



وتجدر الإشارة إلى أن حكومة إقليم أمهرة الإثيوبي طلبت من السلطات الاتحادية، “اتخاذ الإجراءات المناسبة” للتعامل مع الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين ميليشيات محلية وقوات من الجيش خلال الأيام القليلة الماضية.







وأمس الخميس انقطعت اتصالات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في بعض أنحاء الإقليم وألغيت رحلات الطيران إلى مدينتين









وتحول عداء متصاعد بين ميليشيا فانو والسلطات الاتحادية، اللتين كانتا حليفتين في أثناء حرب أهلية في إقليم تيجراي المجاور وانتهت في نوفمبر الماضي، إلى قتال علني هذا الأسبوع.



وأفادت وكالة رويترز نقلا عن سكان أمس، بأن الجيش الإثيوبي اشتبك مع مسلحين من ميليشيا في منطقة أمهرة، في تصعيد لنزاع بين جانبين كانا حليفين في السابق.وقال طبيب للوكالة إن الاشتباكات تسببت في إصابة أكثر من 10 أشخاص.



وكانت ميليشيا فانو، التي تعمل بشكل متقطع دون هيكل قيادة محدد، قد ناصرت القوات الاتحادية في حرب أهلية استمرت لعامين بمنطقة تيجراي المجاورة وانتهت في نوفمبر. لكن العلاقات توترت بسبب ما يقول البعض في المنطقة إنه تجاهل من الحكومة الإثيوبية للأمن في أمهرة.



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