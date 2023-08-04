السبت 05 أغسطس 2023
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خارج الحدود

خبيرة تكشف سبب انقلاب قوات الأمهرة على رئيس الوزراء الإثيوبي

الصراع في إثيوبيا،
الصراع في إثيوبيا، فيتو

قالت الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن قوات الأمهرة تحالفت مع أبي أحمد والجيش الإثيوبي في قتال قوات التيجراي خلال الفترة الماضية.
 


قوات الأمهرة تنقلب على رئيس الوزراء الإثيوبي 



وصرحت أماني الطويل لفيتو أن سبب انقلاب  قوات الأمهرة الآن  على آبي أحمد والجيش الإثيوبي هو أن الأمهرة لديها أرض متنازع عليها مع إقليم التيجراي، وبعد انتهاء الحرب وعقد اتفاق سلام مع التيجراي تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي بإعادة تلك الأرض لإقليم الأمهرة ، لكنه لم يف بذلك مما تسبب في اندلاع الاشتباكات.

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الصراع في إثيوبيا،  فيتو



وأضافت الطويل أن جميع السيناريوهات متوقعة في هذا النزاع المسلح، وهو ما يشكل خطورة على الاستقرار في هذا البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية كبيرة.


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وفي صباح اليوم الجمعة، أعلنت الحكومة في  إثيوبيا، حالة الطوارئ عقب الاشتباكات التي ضربت إقليم أمهرة بين الجيش الإثيوبي ومجموعات من المسلحين.

الصراع في إثيوبيا،  فيتو



وتجدر الإشارة إلى أن  حكومة إقليم أمهرة الإثيوبي طلبت من السلطات الاتحادية، “اتخاذ الإجراءات المناسبة” للتعامل مع الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين ميليشيات محلية وقوات من الجيش خلال الأيام القليلة الماضية.
 


إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا بسبب إقليم أمهرة



وأمس الخميس انقطعت اتصالات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في بعض أنحاء الإقليم وألغيت رحلات الطيران إلى مدينتين

 


تصاعد العداء بين ميليشيا فانو والحكومة الفيدرالية



وتحول عداء متصاعد بين ميليشيا فانو والسلطات الاتحادية، اللتين كانتا حليفتين  أثناء حرب أهلية في  إقليم تيجراي المجاور وانتهت في نوفمبر الماضي، إلى قتال علني هذا الأسبوع.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن سكان أمس، بأن الجيش الإثيوبي اشتبك مع مسلحين من ميليشيا في منطقة أمهرة، في تصعيد لنزاع بين جانبين كانا حليفين في السابق.وقال طبيب للوكالة إن الاشتباكات تسببت في إصابة أكثر من 10 أشخاص.

وكانت ميليشيا فانو، التي تعمل بشكل متقطع دون هيكل قيادة محدد، قد ناصرت القوات الاتحادية في حرب أهلية استمرت لعامين بمنطقة تيجراي المجاورة وانتهت في نوفمبر. لكن العلاقات توترت بسبب ما يقول البعض في المنطقة إنه تجاهل من الحكومة الإثيوبية للأمن في أمهرة.

 

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آبى أحمد الجيش الإثيوبي قوات التيجراي اثيوبيا إقليم أمهرة الإثيوبي

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