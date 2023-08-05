"حماتي خرَّابة بيوت"، عامل يشرع في قتل حماته في الشارع بمنشأة القناطر.. ومقطع فيديو يرصد الواقعة.. والمتهم: "مقوية عليا مراتي"

لم يكن فيلم "حماتي قنبلة ذرية" مجرد فيلم سينمائي كوميدي فحسب، بل كان يعرض المشاكل الزوجية التي تحدث بين الزوجين بسبب الحماة، وتتجسد يوميا فى الشارع المصري، حيث تسببت فى نشوب خلافات بين ابنتها وزوجها حتى تطورت الى مشاجرة فتركت الزوجة مسكن الزوجية وتوجهت الى والدتها، وعندما قرر الزوج إعادة زوجته قابل حماته فى الشارع ونشب بينهما مشاجرة قام خلالها بالتعدى عليها بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابتها، وتمكن رجال المباحث من ضبط الزوج.

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داخل شقة سكنية يمكث زوج وزوجته، وكانت حياتهما سعيدة وبعد فترة من زواجهما عرف طريق مسكنهما الخلافات الزوجية، ومثل أي منزل فى مصر لا تخلو منه الخلافات الزوجية، ولكنها تتحل بسرعة قبل أن تطور، ولكن فى هذه الحكاية تتدخل والدة الزوجة لحل الخلافات ولكنها كانت السبب فى تصاعد الخلافات بين نجلتها وزوجها.

مع كثرة الخلافات الزوجية بين زوجي منشأة القناطر قررت الزوجة ترك البيت وتوجهت إلى منزل أسرتها، وقبل أن تغادر الزوجة المنزل حاول الزوج مصالحتها لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، خصوصا أن والدتها صممت عليها ترك المنزل.

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وبعد أيام من تركها المنزل، اتصل الزوج بشقيقة وافقع معه أن يتوجه معا إلى منزل أسرة زوجته لمصالحتها وإعادتها مرة أخرى إلى مسكن الزوجية، وافق شقيقه على مصاحبته إلى منزل أسرة زوجته.

وأثناء سير الزوج وشقيقه فى الشارع متجهين إلى منزل أسرة زوجته تقابل مع حماته فى الشارع، ودار بينهما حديث فتطور إلى مشادة كلامية قام خلالها الزوج بطعن حماته بسلاح أبيض فسقطت على الأرض مغمى عليها وفر الزوج وشقيقه هاربين، وقام الأهالى بنقل السيدة الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

فيديو مشاجرة الزوج مع حماته بمنشأة القناطر

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله تضرر (أحد الأشخاص وزوجته) من تعرض الثانية بالتعدي بسلاح أبيض من قبل زوج ابنتهما بالجيزة.



وبالفحص تبين أنه تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بقيام شخص بالتعدى على والدة زوجته بسلاح أبيض محدثًا إصابتها.

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وبسؤال المجنى عليها قررت بأنه حال سيرها بالطريق بدائرة المركز، تقابلت مع (زوج نجلتها "له معلومات جنائية" وشقيقه - مقيمان بدائرة المركز) وحدثت مشادة كلامية بينهم بسبب وجود خلافات زوجية بين الأول وبين ابنتها قام على إثرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها وفرا هاربين.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث ضبط المشكو في حقهما وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكابه الواقعة، كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.



اعترافات متهم شرع في قتل حماته بمنشأة القناطر

أدلى المتهم بالشروع في قتل حماته بالتعدي عليها بسلاح أبيض بمنطقة منشأة القناطر باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة.

وقال المتهم، إنه توجد خلافات بينه وبين زوجته بسبب تدخل حماته في حياتهم، ومع استمرار المشاكل الزوجية قامت زوجته بمغادرة مسكن الزوجية وتوجهت إلى منزل أسرتها.

وأكد المتهم أن تدخل حماته فى شئون بيته هو السبب الرئيسي في خلافاته مع زوجته ومقوية مراتي عليا.

وأضاف، المتهم أنه اصطحب شقيقه وتوجه إلى منزل أسرة زوجته لمصلحتها وإعادتها مرة أخرى إلى مسكن الزوجية، وخلال توجهه لمنزل أسرة زوجته، تقابل مع حماته في الشارع ونشبت بينهما مشادة كلامية، مما دفعه للاعتداء عليها بسلاح أبيض، وفر هاربا.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».