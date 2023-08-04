الأهلي، يستعيد ذكرى انتصاره على ريال مدريد (فيديو)

الأهلى، استعاد الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ذكرى انتصار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على فريق ريال مدريد الإسباني، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، في مثل هذا اليوم الرابع من أغسطس من العام 2001.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو من المباراة، وعلق عليه قائلا" في مثل هذا اليوم من العام 2001 الأهلى يهزم ريال مدريد، في احتفالية رائعة جمعت نادى القرن في إفريقيا ونادى القرن فى أوروبا على استاد القاهرة الدولي.

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وفاز الأهلى على ريال مدريد في تلك المباراة بهدف أحرزه اللاعب النيجيرى صنادل لاعب الفريق الأحمر السابق.

الجدير بالذكر أن الأهلى التقى مع فريق ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2023 وخسر الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف.

الأهلى ينهى الموسم بالفوز على المصرى

من ناحية أخرى أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مبارياته بالموسم الحالي وذلك بعد الفوز على فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٠ يوما عقب انتهاء مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت مساء اليوم الخميس في ربع نهائي كأس مصر وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويطير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة مستغلا فترة الراحة التي منحها للفريق وذلك من أجل الاطمئنان على أسرته.

ومن المنتظر أن يعود بعدها الفريق للتدريبات قبل معسكر الإعداد الخارجي الذي اقترب من ألمانيا استعدادا للموسم الجديد.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قرر خضوع لاعبي الفريق للقياسات الطبية والبدنية في أحد المستشفيات الخاصة قبل انطلاق الموسم الجديد كما حدث في بداية الموسم الحالي.

وقال مصدر إن كولر يرغب في الوقوف علي التفاصيل البدنية والطبية لحالة جميع اللاعبين للحفاظ على مستوى الجميع قبل بداية الموسم الجديد

60 مباراة لكولر مع الأهلي في جميع البطولات

وقاد كولر الأهلي في 60 مباراة بجميع البطولات حيث فاز في 45 مباراة وتعادل في 11 مباراة، وخسر في خمس مباريات بواقع 34 مباراة بالدوري الممتاز، و14 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وست مباريات في بطولة كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 112 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا، وجاءت نتائج المباريات على الترتيب:

1 - الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا.

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري.

4- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري.

5- الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي.

6- الأهلي 4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري.

7- الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

8- الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري المصري.

9- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدوري.

10- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري المصري.

11- الأهلي 1-1 فيوتشر إف سي الجولة السابعة بالدوري.

12- الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري.

13- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري المصري.

14- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري.

15- الاهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري.

16- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري.

17- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري.

18- الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائي كأس مصر.

19- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري.

20- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري.

21- الأهلي 3-0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

22- الأهلي 1-0 سياتل ساوندرز الأمريكي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

23- الأهلي 1-4 ريال مدريد الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

24- الأهلي 2-4 فلامنجو البرازيلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

25- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

26- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري.

27- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

28- الأهلي 1-1 الداخلية الجولة العشرين بالدوري.

29- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

30- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السابعة عشرة بالدوري.

31- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

32- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

33- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

34- الأهلي 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري.

35- الأهلي 2-1 نهائي كأس مصر موسم 2021-2022.

36- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري.

37- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري.

38- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

39- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

40- الأهلي 1-0 بيراميدز كأس السوبر المصري 2023.

41- الأهلي 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

42- الأهلي 1-0 الترجي التونسي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

43- الأهلي 2-0 إنبي الجولة التاسعة والعشرين بالدوري.

44- الأهلي 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدوري.

45- الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا الجولة السابعة والعشرين بالدوري.

46- الأهلي 2-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

47- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

48- الأهلي 3-0 حرس الحدود الجولة السادسة عشر بالدوري.

49- الأهلي 1-0 منتخب السويس دور الـ 32 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

50- الأهلي 3-0 البنك الأهلي الجولة الثانية والثلاثين بالدوري.

51- الأهلى 0 - 0 فيوتشر الجولة الرابعة والعشرين بالدوري

52- الأهلى 1-0 الإسماعيلي الجولة الثامنة عشرة بالدوري

53- الأهلى 2-0 الاتحاد السكندري الجولة الحادية والعشرين بالدوري

54- الأهلى 4-1 الزمالك الجولة الحادية والثلاثين بالدوري

55- الأهلي 4-1 المقاولون العرب الجولة الرابعة والثلاثين بالدوري

56- الأهلى 1-1 حرس الحدود الجولة الثالثة والثلاثين بالدوري.

57- الاهلى 0-3 بيراميدز الجولة الثامنة والعشرين بالدوري

58- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثلاثين بالدوري

59- الأهلى 2-0 الداخلية دور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023

60- الأهلى 2-1 المصري البورسعيدي دور الـ8 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023