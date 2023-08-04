أول تصريح من أسما إبراهيم بعد انفصالها عن خطيبها المطرب موسى

أسما إبراهيم، تصدر اسم الإعلامية أسما إبراهيم محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلانها الانفصال عن خطيبها المطرب موسى بعد فترة خطوبة استمرت قرابة العام.

انفصال أسما إبراهيم عن خطيبها

وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لـ"فيتو" إنها متواجدة خارج مصر في الوقت الحالي وذلك بعد انفصالها من خطيبها المطرب موسى.

انفصال أسما إبراهيم عن موسى

وكانت أسما إبراهيم أعلنت انفصالها عن موسى عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، حيث كتبت عبر خاصية الاستوري قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب تم الانفصال بيني وبين موسى وهو إنسان محترم ربنا يكرم الجميع".

Advertisements

أول ظهور للثنائي سويا

وكان أول ظهور رسمي للثنائي في احتفالية فنية خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته العام الماضي 2022، حيث خطفا الأنظار بظهورهما على ريد كاربت المهرجان وقتها.

من هو المطرب موسى

يذكر أن المطرب موسى طرح مؤخرا أول ألبوماته في عالم الغناء بالأسواق بعنوان "حد جامد"حيث استغرق موسى في تجهيزه عامان.

وكان موسى قد حقق شهرة في السوق الخليجي من خلال الحفلات التي أحياها هناك في الفترة الماضية قبل طرح الألبوم.

برنامج حبر سري

وتقدم الإعلامية أسما إبراهيم برنامج حبر سري بموسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، حيث تستضيف العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.