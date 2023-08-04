السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الكشف على 806 مواطنين في قافلة طبية مجانية بقرية بني سلامة بالبحيرة (صور)

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية بنى سلامة البحيرة، فيتو

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة -وكيل وزارة الصحة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية بنى سلامة بمركز وادى النطرون يومى الأربعاء والخميس 2 - 3 أغسطس 2023، وتم الكشف خلالها على 806 مواطنًا مجانًا، من خلال 9 عيادات طبية. 

قافلة طبية بقرية بنى سلامة البحيرة، فيتو 


ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية وجهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

Advertisements


وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة 195 - عيادتي الأطفال 283 - الجراحة 91 - النساء 63 - تنظيم الأسرة 19 - العظام 110 - الأنف والأذن 45).

قافلة طبية بقرية بنى سلامة البحيرة، فيتو 

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

قافلة طبية بقرية بنى سلامة البحيرة، فيتو 


وفي إطار منفصل، تواصل مديرية صحة بالبحيرة فاعليات مبادرة " 100 يوم صحة" والخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمواطنين من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، وسط إقبال متزايد من المواطنين المترددين للاستفادة بخدمات الحملة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

 

قافلة طبية بقرية بنى سلامة البحيرة، فيتو 
قافلة طبية بقرية بنى سلامة البحيرة، فيتو 
قافلة طبية بقرية بنى سلامة البحيرة، فيتو 
قافلة طبية بقرية بنى سلامة البحيرة، فيتو 

وأشار الدكتور  هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها الطبية المجانية لعدد 209 آلاف و862 مواطنا منذ بدء الحملة وحتى الآن.

كما صرح وكيل الوزارة بأن صحة البحيرة ما زالت تواصل تحقيق الأرقام القياسية بالنسبة للإنجاز اليومي فى شتى مبادرات حملة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية، وذلك منذ انطلاق الحملة  وحتى الآن.

 

من الجدير بالذكر أن الحملة تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية.

 

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

 

txt

تعليم البحيرة يحصد المراكز الأولى بمسابقتى كانجارو وهيبو الدولية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قافلة قافلة طبية البحيرة مديرية الصحة بالبحيرة 100 يوم صحة

مواد متعلقة

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة البحيرة (مستند)

محافظة البحيرة تطلق أولى فعاليات مبادرة لا للبلاستيك من مدينة رشيد (صور)

مراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية العاملة بنطاق محافظة البحيرة (صور)

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بأسواق محافظة البحيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

اتحاد الكرة يتلقى خطابا بإيقاف الزمالك للمرة الثالثة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

هل تسبب حسام غالي في رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه في الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية