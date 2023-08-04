الكشف على 806 مواطنين في قافلة طبية مجانية بقرية بني سلامة بالبحيرة (صور)

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة -وكيل وزارة الصحة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية بنى سلامة بمركز وادى النطرون يومى الأربعاء والخميس 2 - 3 أغسطس 2023، وتم الكشف خلالها على 806 مواطنًا مجانًا، من خلال 9 عيادات طبية.

قافلة طبية بقرية بنى سلامة البحيرة، فيتو



ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية وجهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

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وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة 195 - عيادتي الأطفال 283 - الجراحة 91 - النساء 63 - تنظيم الأسرة 19 - العظام 110 - الأنف والأذن 45).

قافلة طبية بقرية بنى سلامة البحيرة، فيتو

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

قافلة طبية بقرية بنى سلامة البحيرة، فيتو



وفي إطار منفصل، تواصل مديرية صحة بالبحيرة فاعليات مبادرة " 100 يوم صحة" والخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمواطنين من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، وسط إقبال متزايد من المواطنين المترددين للاستفادة بخدمات الحملة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

قافلة طبية بقرية بنى سلامة البحيرة، فيتو

قافلة طبية بقرية بنى سلامة البحيرة، فيتو

قافلة طبية بقرية بنى سلامة البحيرة، فيتو

قافلة طبية بقرية بنى سلامة البحيرة، فيتو

وأشار الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها الطبية المجانية لعدد 209 آلاف و862 مواطنا منذ بدء الحملة وحتى الآن.

كما صرح وكيل الوزارة بأن صحة البحيرة ما زالت تواصل تحقيق الأرقام القياسية بالنسبة للإنجاز اليومي فى شتى مبادرات حملة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن.

من الجدير بالذكر أن الحملة تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية.

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).