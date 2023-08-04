السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الرعاية الصحية: 133 منشأة طبية معتمدة ومسجلة طبقًا لمعايير الجودة العالمية بـ 5 محافظات

المنشآت الطبية، فيتو
المنشآت الطبية، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة والمسجلة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل. 

نجاح اعتماد وتسجيل 133 منشأة صحية 

وأشار بيان الهيئة إلى نجاح اعتماد وتسجيل 133 منشأة صحية تابعة لها بالمحافظات الخمس «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس»، وذلك طبقًا للمعايير القومية للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية 2021 GAHAR والمعترف بها عالميًا.

Advertisements

ولفتت الهيئة في بيانها إلى آخر المنشآت التي تم اعتمادها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والتي شملت 5 منشآت صحية بمحافظة الأقصر وهم مركز طب أسرة «أرمنت الحيط» ووحدات طب أسرة «الزناقطة، وزرنيخ، الحليلة، الهنادي»، ومنشأتين صحيتين بمحافظة الإسماعيلية وهم «وحدة طب أسرة السبع آبار»، و«مركز طب أسرة الدكتور محمد إسماعيل»، ليصل بذلك إجمالي المنشآت المعتمدة بمحافظات التأمين الصحي الشامل إلى 76 منشأة معتمدة وفقًا لمعايير القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية.

وتابعت: فيما يخص موقف تسجيل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وذلك كَوْن تسجيل المنشأة يُعد مرحلة أولى لحصولها على درجة الاعتماد، فقد بلغ إجمالي المنشآت المسجلة حتى الآن 57 منشأة صحية، وكان آخر منشأة تم تسجيلها «وحدة طب أسرة عمر بن الخطاب» بمحافظة السويس.

وأوضحت الهيئة، أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

وأردف بيان الهيئة: ساهم تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة في تحسين سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل وصولًا للمعايير العالمية 9

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

GAHAR التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لهيئة العامة للرعاية الصحية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة: البدء في أعمال التطوير ورفع القدرة الاستيعابية لـ مستشفى هليوبوليس

محافظ سوهاج: اعتبار الأحد من كل أسبوع يوم عمل أون لاين من المنزل باستثناء الصحة

الصحة تعلن فوز 4 من مستشفياتها بـ 4 جوائز عالمية في علاج "السكتات الدماغية"

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

ليهم حق عليك، بركات يعاتب أحمد عبد القادر بعد هجومه على جماهير الأهلي

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية