السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

الكشف على 810 مواطنين في قافلة مجانية بقرية نجع السباعي ضمن مبادرة حياة كريمة

قافلة طبية،قنا
قافلة طبية،قنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية نجع السباعي التابعة لمركز قوص ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٨١٠ مواطنين فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٢٦٦ حالة طب أطفال، ٢٦٥ حالة جراحة عظام، ٨٤ حالة أمراض باطنة، ٦٢ حالة أمراض نساء وتوليد، ٥٩ حالة طب وجراحة الفم والأسنان، ٤٨ حالة جراحة عامة، ٢٦ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ١٠٠ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية ووخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٧٨ مواطنا.

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اللواء أشرف الداودى محافظ قنا المبادرة الرئاسية حياة كريمة قنا محافظ قنا مركز قوص

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