افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 13 مليونا و166 ألف جنيه بالبحيرة (صور)
قامت اليوم مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز (أبو حمص - حوش عيسى - الدلنجات) بتكلفة إجمالية 13 مليونا و166 ألف جنيه، وهي مسجد السلام محلة كيل - أبو حمص على مساحة 310 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و991 ألف جنيه، ومسجد عزبة العمدة القبلية - الكوم الأخضر- حوش عيسى على مساحة 132 م2 بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه.
ومسجد الكوم الأحمر- زاوية نعيم - أبو حمص على مساحة 310 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، وافتتاح مسجد الرحمن - عزبة لاشين - الدلنجات على مساحة 430 م2 بتكلفة إجمالية 175 ألف جنيه.
وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " الحمد في القرآن والسنة" أن الله (عز وجل) هو الحميد المحمود، المستحق للحمد والثناء وحده سبحانه على نعمه وآلائه، وعلى كماله تعالى وجلاله، حمد نفسه أزلا، والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه افتتح خمس سور بالحمد لعظيم شأنه وجزيل فضله، كما اختتم الحق سبحانه وتعالى أربع سور من كتابه العزيز بالحمد.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.
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