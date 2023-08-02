الأربعاء 02 أغسطس 2023
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خارج الحدود

روسيا تقصف صوامع الحبوب جنوب أوكرانيا بمسيرات إيرانية

جانب من قصف المسيرات
جانب من قصف المسيرات الروسية على مدينة أوديسا، فيتو

هاجمت طائرات مسيرة روسية ميناء وصوامع لتخزين الحبوب بجنوب أوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء.

وأكد أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، أن طائرات مسيرة روسية هاجمت في ساعة مبكرة، ميناء ومنشآت لتخزين الحبوب بالمنطقة الساحلية الواقعة بجنوب أوكرانيا، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض المنشآت.

ولفت على تطبيق تليجرام إلى أنه لم ترد تقارير عن حدوث إصابات.

 

تكثيف الهجمات على البنية التحتية

وكانت روسيا قد كثفت هجماتها على البنية التحتية لقطاعي الزراعة والموانئ في أوكرانيا بعد انسحابها من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

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وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الطائرات المسيرة جاءت من ناحية البحر الأسود ثم اتجهت نحو الغرب على امتداد نهر الدانوب تجاه ميناء إسماعيل، وهو ميناء رئيسي تُنقل منه الحبوب الأوكرانية بواسطة صنادل بحرية إلى ميناء قسطنطينية الروماني المطل على البحر الأسود لنقل شحنات الحبوب منه بعد ذلك.

 

مسيرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد-136"

من جانبه، أكد الجيش الأوكراني أنه تصدى لمسيرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد-136" أُطلقت من بحر آزوف ومرّت من البحر الأسود لاستهداف منطقة أوديسا.

فيما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية صباح اليوم الأربعاء أن انفجارات وقعت في مدينة كييف، مشيرة إلى أنه تم تفعيل الدفاع الجوي وسط تهديد من الطائرات المسيرة الروسية. ولم تتم الإشارة إلى الموقع المحدد للانفجارات، وفقًا لصحيفة "كييف إندبندنت".

 

 اندلاع حرائق في ميناء ومواقع بنية تحتية صناعية

وأعلن حاكم أوديسا عدم وقوع إصابات، إلا أنه أشار إلى اندلاع حرائق في ميناء ومواقع بنية تحتية صناعية في جنوب المنطقة بعد ضربات من الطائرات المسيرة الروسية.

وصباح اليوم، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن منظومة الدفاع الجوي تعمل في مقاطعة أوديسا، وأُعلنت حالة طوارئ جوية في المنطقة.

 

السفن وصلت إلى ميناء إسماعيل

وأشارت وسائل الإعلام الأوكرانية إلى أنه لأول مرة منذ انتهاء اتفاق الحبوب وصلت العديد من سفن البضائع إلى ميناء إسماعيل عبر البحر الأسود يوم الأحد.

وقد استهدف هجوم روسي آخر في أواخر يونيو الماضي، الميناء الواقع بدلتا نهر الدانوب، ما ألحق أضرارا بمخازن الحبوب.

 

انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية

وعلى صعيد الصراع الروسي الأوكراني أيضا، قال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف ومسؤولون عسكريون، إن انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، وأضافوا أن وحدات مضادة للطائرات تصدت للهجمات التي شنت بطائرات مسيرة.

وقال كليتشكو عبر تطبيق تليجرام إن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط حطام طائرة مسيرة في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف، موضحا أن فرق الطوارئ انتقلت إلى الموقع بالفعل.

 

إسقاط طائرة مسيرة 

وعلى الجانب الروسي، قال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول، إن روسيا أسقطت، أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة فوق حي بالمدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم، ويوجد بها الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وأكد على تطبيق تليجرام: "وقع انفجار على الأرض (بعد إسقاط الطائرة المسيرة) واشتعلت النيران في العشب والشجيرات".

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