السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي مشاجرة بالشرقية

أمن الشرقية، فيتو
أمن الشرقية، فيتو

باشرت نيابة أبو حماد العامة محافظة الشرقية تحقيقاتها في واقعة الشروع في قتل 3 أشخاص أصيبوا بجروح بالغة خلال مشاجرة دموية بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

إصابة 11 شخصا بينهم 4 سيدات في مشاجرة في الشرقية

بداية الواقعة

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزى باستقبال كل من:-"محمد.ح.ال" 55 عاما ونجله “إبراهيم” 25 عاما (عامل) و"مصطفى.م.ع" 67 عاما (عامل زراعى) مصابون بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسد وجميعهم مقيمون بنطاق دائرة مركز أبوحماد

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وبانتقال قوة أمنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث إصابتهم إثر نشوب مشاجرة عنيفة بينهم وبين أخرين بدائرة مركز شرطة أبوحماد بسبب خلافات بينهم وجري نقل المصابين الي مستشفي ابوحماد المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحريرمحضر بالواقعة فيما تمكن رجال الأمن من ضبط طرفي المشاجرة والتحفظ عليهم بقسم الشرطة.

استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرضك للحبس بقانون العقوبات

 

جرائم البلطجة واستعراض القوة وترويع الأمنين من الجرائم التي عمل المشرع على التصدي لها عن طريق قانون العقوبات  للتصدي لجريمة البلطجة بكل أشكالها؛ حيث تتدرج عقوبة البلطجة في قانون العقوبات، من الحبس سنة، وحتى عقوبة الإعدام.

 

عقوبة البلطجة


ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.


وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

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